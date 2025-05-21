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美印太司令：中國對台軍演非單純演習 美盼盟友協力抗中
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早安世界》賴總統就職週年談話 盼朝野領袖攜手面對國家挑戰

2025/5/21 07:46（5/21 07:47 更新）
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總統賴清德（後中）20日就職滿一週年，在總統府敞廳發表「迎風轉型、穩健前行」談話，並回覆媒體提問。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日
總統賴清德（後中）20日就職滿一週年，在總統府敞廳發表「迎風轉型、穩健前行」談話，並回覆媒體提問。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日
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總統就職週年談話 盼朝野領袖攜手面對國家挑戰

總統賴清德20日發表就職週年談話，內容涵蓋「民主台灣、韌性精神、訴求團結」3元素。總統表示，台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在是亞洲民主的燈塔。他相信，沒有任何一個台灣人會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統可以背離民主自由的價值。他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖攜手面對國家的各項挑戰。他還表示，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台。（看完整報導

專訪／陳建仁籲朝野團結：勿喪失世界對台灣尊重與合作契機

世界衛生大會開議第2天，台灣在場邊舉辦的專業論壇也接連登場，前副總統陳建仁場場出席致詞、引言或主講，壯大台灣聲勢。他趁換場休息時向中央社分享對美國退出世界衛生組織（WHO）及國際形勢變化的觀察。談到台灣雖被世衛大會排除，但獲得國際熱情聲援，陳建仁有感而發，呼籲朝野團結、理性問政，「不能夠把世界上對我們的尊重、願意跟我們合作的契機給白白喪失掉」。（看完整報導

大台北、各地山區今起3天防午後雷雨 週末鋒面報到全台有雨

氣象署表示，今日至23日大台北、各山區要留意午後雷陣雨，22、23日可能有局部大雨；24、25日鋒面影響，全台有雨，北部、宜蘭防局部大雨；下一波鋒面29日報到，預估端午連假降雨偏多。不過鋒面會停留多久、降雨範圍及強度仍需再觀察。（看完整報導

COVID-19單週就醫升88% 羅一鈞估與變異株轉換有關

國內COVID-19疫情持續上升，5月11日至17日門急診就診計1萬9097人次，較前一週上升88.2%。疾管署發言人羅一鈞說明，推測與國內變異株轉換有關，預計疫情6月中下旬達高峰，屆時單週就診上看5.5萬至6.5萬人次；最新主流變異株XDV大部分成分跟JN.1接近，因此接種JN.1疫苗還是有效，藥物也仍然有效。（看完整報導

交通部提駕照管理3變革 70歲以上高齡換照將加嚴

新北市三峽區19日車禍釀多人死傷。78歲余姓駕駛涉嫌先在國慶路、學成路口等紅燈時2度倒車撞後車，再疾駛到國成街造成重大傷亡事故。專家認為，現行高齡駕駛人換照制度難篩出所有潛在風險，應加測模擬駕駛或路考，並加裝安全輔助裝置，提升用路安全。交通部20日也宣布將推行駕照管理新制，包含考試加嚴增加鑑別度、強化違規者安全駕駛風險意識、協助高齡者安全駕駛。交通部表示，希望明年就可推動高齡換照新措施。（看完整報導

三峽車禍衝撞影像駭人 專家籲避免過度觀看、留意創傷反應

新北三峽重大車禍，不只現場學童、家長目睹，新聞及網路流傳駭人衝撞影像。諮商心理師公會全聯會提醒，直接或間接目睹都可能導致成人與兒童創傷反應。民眾如果發現自己情緒受到影響，首先可以讓自己知道有這樣的情緒是正常的，再找一些方式安定身心，並避免繼續觀看相關的新聞片段，若真的在意，只接收必要的資訊即可。（看完整報導

兒童、成人CPR大不同 急救優先順序、胸部按壓方式一次看

新北市三峽重大車禍3死12傷，其中2名10餘歲的女學生到院時已無生命跡象，傷重不治。當意外發生時，你可能知道該如何對成人做CPR急救措施，面對小孩卻不知所措。根據衛生福利部的心肺復甦術參考指引，兒童和成人的CPR方式有些微差別。中央社整理資訊，讓大家在關鍵時刻能正確救援。（看完整報導

藍白挾人數優勢 聯手通過重啟核三公投

核三廠停止發電之後兩天，立法院會20日處理民眾黨團所提的重啟核三廠公投案，民進黨立委批評這公投案「欺負屏東人」，質問為何不把位在新北市的核一、核二也拿來公投。院會表決時，藍白立委挾人數優勢，通過核三重啟公投，將交由中選會辦理。根據公投法規定，立法院對於重大政策之創制或複決事項，認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院會通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票。（看完整報導

COMPUTEX劉揚偉演講指算力需求續增 黃仁勳：AI突破摩爾定律

台北國際電腦展20日盛大登場，鴻海董事長劉揚偉在主題演講指出，智慧城市帶動的運算能力需求將會非常巨大，在可預見的未來，算力需求只會持續增加。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則指出，人工智慧可突破摩爾定律侷限。（看完整報導

世衛大會批准大流行公約 防COVID-19混亂重演

聯合國世界衛生組織年度大會20日通過深具里程碑意義的大流行公約，此公約目的在藉由改善全球合作、監測與疫苗取得機制，防止未來任何大流行病爆發時，出現COVID-19疫情期間各國反應雜亂無章、國際協調失序的情況。各國必須在2026年5月前敲定公約中關於「病原體獲取和惠益分享系統的具體內容。這項機制涉及共同取得可能引發大流行病的病原體，然後共享疫苗、檢測及療法等利益。（看完整報導

開箱老照片》台灣史研究先驅曹永和

曹永和生於日治時期，當時觀念以學醫為主流，堅持學文科的曹永和引來家族異樣眼光，台北州立第二中學畢業後便不再升學，因緣際會下進入台灣大學圖書館任職，他利用空暇自學，畢生致力歷史學術研究，成為第一位研究台灣史的中研院士。（看完整報導

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