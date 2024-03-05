更多編輯台推薦新聞：
公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅2/72
首頁 / 生活

高雄衛生局：蘇丹紅辣椒粉確實流向八方雲集 總重6246公斤

2024/3/5 12:55（3/5 13:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市衛生局日前抽檢高雄餐飲業及輸入業，發現多家辣椒粉都檢出蘇丹紅成分，1日共查封違規產品3萬2739公斤。（高雄市衛生局提供）
高雄市衛生局日前抽檢高雄餐飲業及輸入業，發現多家辣椒粉都檢出蘇丹紅成分，1日共查封違規產品3萬2739公斤。（高雄市衛生局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄市4日公布蘇丹紅辣椒粉流向，八方雲集等廠商遭點名；八方雲集公布檢驗結果聲明未採購違規辣椒粉。衛生局今天說，八方雲集確實為下游名單之一，已督請食品業者下架回收。

高雄市衛生局今天說明，清查「津棧國際貿易有限公司」「佳廣國際貿易有限公司」進口辣椒粉產品流向八方雲集餐飲集團之輸入許可證號，辣椒粉品項「各批」結果共3份進口報單（輸入許可號碼IFT12AI0123507、IFT12AI0118403、IFT12AI0138401），合計5個批號（有效日期1150618、1150622、1150614、1150809、1150914）。總重6264公斤，均為食品藥物管理署檢驗結果不合格品項。

衛生局指出，再經核對「津棧國際貿易有限公司」所提供問題辣椒粉的下游流向資料，八方雲集確實羅列該公司下游名單之一；已督請食品業者下架回收，全案已由檢調偵辦中。

衛生局呼籲，各食品業者基於維護消費者食品安全權益，務必遵循食品安全衛生管理法各項規定，強化自主管理與配合下架回收事宜。

針對八方雲集強調使用「粗辣椒粉」檢驗數值均合法，與高市衛生局公布的違法「細辣椒粉」不同，衛生局告訴中央社記者，報關單的品項皆為辣椒粉，抽驗結果八方雲集確實有購買到含蘇丹紅的辣椒粉；至於貿易商以哪些名稱賣給下游廠商不是抽驗重點。

八方雲集昨晚發布聲明指出，未採購此次高雄市新聞稿公布的違規辣椒粉原料，八方雲集使用的是粗辣椒粉，與檢驗異常的細辣椒粉是不同品項。

八方雲集也在官網公布檢驗報告並強調，公司使用的辣椒粉，皆委由第三方公證單位（SGS）進行蘇丹色素、農藥殘留及重金屬檢測，原料經合格檢驗後才入廠生產，為求慎重已全面停用此廠商的辣椒粉原料。（編輯：方沛清）1130305

八方雲集5日再發聲明表示，已全面配合高雄市衛生局查核，並自主擴大停止使用佳廣的原料。（圖取自八方雲集網頁8way.com.tw）
八方雲集5日再發聲明表示，已全面配合高雄市衛生局查核，並自主擴大停止使用佳廣的原料。（圖取自八方雲集網頁8way.com.tw）
（圖取自高雄市衛生局網頁khd.kcg.gov.tw）
（圖取自高雄市衛生局網頁khd.kcg.gov.tw）
#八方雲集
#高雄市衛生局
#蘇丹紅
#辣椒粉
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新北追辣椒粉流向 海底撈分店：退回調味料
172.30.142.209