蝦味先檢出致癌物蘇丹紅 北市要求預防性下架

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）高雄市衛生局公布，今年1月至2月初製成的「蝦味先香辣口味」含致癌物 蘇丹紅 蘇丹紅是什麼？ 一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級無法分類致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無 致癌 證據） 看更多 關閉 ；台北市衛生局表示，已立即要求各大賣場預防性下架此產品，並追查同批原料流向。

雲林縣衛生局日前在濟生公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」中檢出工業用染料蘇丹色素3號，追查發現來源為同公司使用的「紅辣椒粉」，且這批原料共1737公斤，已流向下游廠商。

高雄市衛生局今天公布，這批紅辣椒粉部分被裕榮食品公司製成「蝦味先香辣口味」，規格包含60克、80克、115克、300克，共3萬1208.65公斤，呼籲如有購買有效日期為2024年9月8日至2024年10月2日的同產品，請向原購買商退換貨。

台北市衛生局表示，今天接獲高雄市衛生局通知，這批「蝦味先香辣口味」通路為大潤發及美廉社，已要求業者下架並派員前往稽查，同時通知各大賣場預防性下架同品項產品。

此外，衛生局指出，雲林縣及桃園縣衛生局通知，含蘇丹色素的「紅辣椒粉」另被濟生公司製作成「細紅辣椒粉」並販售，規格包含35克、300克及600克，衛生局已通知下游業者立刻下架使用同批原料的商品，數量正在清點中。

衛生局表示，濟生公司日前被檢出產品含蘇丹色素時，稱違規品項僅供貨全聯，現在又有下游廠商被檢出產品不合格，已派稽查人員要求濟生公司釐清問題產品、提供下游資訊並提出銷毀計畫。（編輯：方沛清）1130220