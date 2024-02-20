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蝦味先香辣口味含致癌物蘇丹紅 下架回收1236包

2024/2/20 18:02（2/20 19:29 更新）
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高雄市衛生局19日接獲含有致癌物「蘇丹紅」的8公斤辣椒粉，流入高雄市裕榮食品公司，已製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」餅乾，現場已無不合格原料。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月20日
高雄市衛生局19日接獲含有致癌物「蘇丹紅」的8公斤辣椒粉，流入高雄市裕榮食品公司，已製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」餅乾，現場已無不合格原料。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月20日
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（中央社記者林巧璉高雄20日電）高市昨天接獲含有致癌物「蘇丹紅

蘇丹紅是什麼？

一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。

  • 世衛組織列為第3級無法分類致癌物
  • 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
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」的8公斤辣椒粉，流入高雄市裕榮食品公司，已製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」餅乾，現場已無不合格原料，衛生局責令業者通知下游下架。

裕榮食品客服人員今天表示，公司也是受害者，先前詢問濟生公司辣椒粉是否合格，濟生公司皆以產品無問題回應，但裕榮食品已先預警性停用，直到昨天裕榮食品接獲高市衛生局通知，才知道有問題產品的批號。

裕榮公司表示，消費者只要持發票或有問題產品，至銷售地點皆可退費，至於是否向濟生公司索賠，將在處理完消費者問題後再行討論。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，昨天接獲接獲雲林縣衛生局公文通知，雲林濟生股份有限公司斗六廠出品辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，這批產品共計1737公斤，其中有8公斤流入高雄市，占總數量0.46％。

衛生局昨天啟動調查，稽查發現這批不合格辣椒粉，已於今年1月至2月初製成「蝦味先香辣口味」（規格分別有60克、80克、115克、300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2）產品，共3萬1208.65公斤，現場已無這批不合格原料。

衛生局已責令業者通知下游緊急下架，通知全台各縣市下游通路商產品下架；衛生局也立即通知轄內賣場通路下架以上產品，展開市售端稽查，下架回收1236包。

衛生局指出，消費者如有購買有效日期為2024年9月8日至2024年10月2日的「蝦味先香辣口味」請持發票及產品向原購買商提出退換貨。

衛生局說明，112年針對市售辣椒粉及相關調味料製品抽驗計56件均未檢出蘇丹紅色素；113年截至目前已抽驗辣椒粉10件檢驗結果均與規定相符，將持續加強抽驗，以維護消費者食的安全。（編輯：郭諭儒）1130220

#高雄市衛生局
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