蝦味先香辣口味驗出蘇丹紅 苗縣稽查賣場全下架

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）含有致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉流入裕榮食品公司，製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」。苗栗縣衛生局今天稽查各通路賣場下架作業，並呼籲民眾停止食用違規批號產品。

苗栗縣政府衛生局指出，下午1時許接獲高雄市衛生局通知雲林縣濟生股份公司斗六廠出品辣椒粉，檢出蘇丹紅色素3號，流向高雄市裕榮食品股份有限公司，不合格原料共8公斤，已製成「蝦味先 香辣口味」產品，批號有效日期為2024.9.8至2024.10.2。

衛生局獲報後立即派員前往苗栗縣內全聯、美聯社、四大超商、家樂福及大潤發等賣場通路稽查，要求將裕榮食品股份有限公司所生產之「蝦味先 香辣口味」批號有效期限2024.9.8至2024.10.2下架，其餘批號採自主性預防性下架。

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衛生局表示，截至下午4時，共稽查19家業者，下架違規產品各規格共566包，後續聯繫各賣場總公司表示已通知各營業場所全面下架。

衛生局說，「蝦味先」為家喻戶曉產品，且販售場所廣泛，為守護鄉親健康及食安，18鄉鎮市衛生所也協助通知轄內雜貨店相關訊息，呼籲民眾如有購買該批號有效期限的「蝦味先 香辣口味」產品，立即停止食用，並攜帶商品及發票至購買店家辦理退貨作業。（編輯：方沛清）1130220