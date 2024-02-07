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辣椒粉含致癌物蘇丹色素3號 雲縣府送檢偵辦

2024/2/7 14:48（2/7 15:21 更新）
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雲林縣衛生局今年1月初接獲民眾檢舉，某食品公司在製程疑添加蘇丹色素3號至辣椒粉中，經檢測到含量18ppb，相關人員已向上溯及原料廠商，委請新北市府協助調查，全案移送雲檢偵辦。 （雲林縣政府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年2月7日
雲林縣衛生局今年1月初接獲民眾檢舉，某食品公司在製程疑添加蘇丹色素3號至辣椒粉中，經檢測到含量18ppb，相關人員已向上溯及原料廠商，委請新北市府協助調查，全案移送雲檢偵辦。 （雲林縣政府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年2月7日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣衛生局日前接獲民眾檢舉，某食品公司在製程疑添加蘇丹色素3號至辣椒粉中，經檢測到含量18ppb，相關人員已向上溯及原料廠商，委請新北市府協助調查，全案移送雲檢偵辦。

衛生局今年1月初接獲民眾檢舉，同月19日會同政風室到案廠稽查，查出此產品是向新北市樹林區1家廠商購入紅辣椒粉原料，過篩後入罐包裝成家用四合一調味料組合產品，22日至全聯斗六鎮南店抽樣送驗，結果檢出工業用蘇丹色素3號18ppb，已要求通路全面下架。

張麗善今天表示，蘇丹色素3號為致癌物質，依法不得使用，因擔心有消費者已購買回家食用，恐對健康造成影響，今天對外公布產品圖片，籲請大眾提高警覺，切勿食用。

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張麗善指出，衛生局已根據原料源頭請新北市政府進行查緝，調查是否為原料端問題，及其他原料或產品有無流入市面等。

雲林縣衛生局長曾春美說，現場稽查時業者雖稱無針對此蘇丹色素作自主監測，但因陳情人提具的資料明確，且抽驗結果確實檢出工業用蘇丹色素3號，仍將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定「添加未經中央主管機關許可之添加物」，依同法第49條第1項規定移送雲林地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130207

#曾春美
#雲林縣衛生局長
#張麗善
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