立委指有藥局囤貨 藥師公會：若無證據應還清白

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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北7日電）針對國民黨立委廖偉翔指有藥局囤貨一事，藥師公會全聯會今天表達非常遺憾並嚴正抗議，呼籲廖偉翔若無掌握具體證據，應還給全體社區藥局一個清白。

國民黨立委廖偉翔今天在立法院社會福利及衛生環境委員會「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」質詢指出，近半年來缺藥情況越發嚴重，近期也傳出，有藥局為了留住客戶，開始賠錢、加價囤積慢性藥品，但這樣過度囤積作法，只會讓缺藥越來越嚴重，質詢衛福部長薛瑞元，有沒有掌握相關狀況。

衛福部長薛瑞元答詢表示，「這不是囤貨」，是藥局已經買進來的貨，只是買進時價格比較高，藥局要囤貨，也是有困難，且也會監測市場上有無缺藥狀況。

藥師公會全國聯合會下午則發布聲明稿，對廖偉翔的發言表達遺憾並嚴正抗議，痛批廖偉翔影射囤貨為普遍發生的情況，呼籲廖偉翔若無掌握具體證據，應還給全體社區藥局一個清白。

聲明中指出，醫師開立處方後由藥局藥師調劑，藥師並無法預先得知處方箋藥物品項，因此通常不會備有大量藥物，而是少量進貨；再者，調降藥價政策意味著，一旦新藥價生效，先前進貨藥物將因健保給付價降低而利潤更低，藥局自當不可能囤藥等待調降藥價，綜上，實在難以想像藥局有囤貨行為。

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聲明並強調，多年來，全體藥局、藥師、藥界始終將國民健康擺在首要之位，兢兢業業執行調劑等藥事服務，並積極進入公衛與長照領域，深化民眾安全把關。

藥師公會聲明最後重申，期盼民意代表謹慎發言，不隨意中傷整體藥局信譽，並且能夠看見藥局在整體藥物供應體系下的困境，為藥界與供應鏈韌性發聲，作為藥界更強力的後盾，讓藥局藥師有更大能量捍衛民眾用藥健康。（編輯：陳政偉）1130307