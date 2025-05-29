葡萄牙國會大選 極右翼政黨躋身第二大黨

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（中央社里斯本29日綜合外電報導）根據昨天公布的選舉結果，葡萄牙極右派政黨「夠了」（Chega）在18日提前舉行的國會大選中成為第二大黨，成立僅6年就躋身最大在野黨。

法新社報導，18日大選的初步結果顯示，「夠了」和左翼的社會黨（Socialist Party）分別獲得58席。但「夠了」在4個稍晚公布結果的海外選區中再拿2席，總席次增加至60席。

中間偏右的「民主聯盟」（Democratic Alliance）則拿下另外2席，使得總席次來到91席，但距離組成多數派政府所需的116席仍有一段差距。

現任總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）所屬的社會民主黨（Social Democratic Party）是「民主聯盟」的主要政黨。

創立「夠了」的現任黨魁溫杜拉（Andre Ventura）表示，「這是一大勝利」，並宣稱選舉結果「標誌葡萄牙政治體制的深刻變革」。

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預期蒙特內哥羅將籌組少數派政府。他已表示，不會和「夠了」打交道。但溫杜拉呼籲蒙特內哥羅和社會黨「劃清界線」。

里斯本大學（Lisbon University）社會與政治科學高等學院副教授聖多（Paula Espirito Santo）指出，「葡萄牙正搭上與歐洲一致的『賭爛票』和『反建制情緒』趨勢」。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140529