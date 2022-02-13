北市擬調漲公有停車費 每小時最高150元

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台北市交通局擬調漲公有停車場及路邊停車格費率，約有200格停車格首當其衝，最高每小時150元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市區停車格時常一位難求，為提升停車格周轉率並鼓勵民眾使用大眾運輸，台北市交通局擬調漲公有停車場及路邊停車格費率，約有200格停車格首當其衝，最高每小時150元。

台北市政府日前預告修正台北市公有停車場收費費率自治條例條文草案，在原先最高每小時新台幣60元的費率上新增80元、100元、120元及150元等4種費率。

台北市交通局停管處營運科長羅至浩今天接受媒體電訪時表示，由於目前適用每小時60元的路邊汽車停車格及公有停車場平常使用率皆達8成以上，顯示現行法規以價制量的機制無法發揮作用，因此決定新增更高費率，同時鼓勵民眾使用大眾運輸。

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羅至浩指出，台北市約有270座公有停車場、5萬格路邊停車格，若修正草案通過後，在實施時首當其衝的僅約200格路邊停車格，還有少部分例如西門町、信義商圈等在尖峰時間的停車場，且1次僅會調漲一級費率，即從每小時60元調漲為每小時80元；若調整後，停車格週轉率仍然很低，才會再度調漲。

羅至浩表示，台北市長柯文哲曾在市長室會議裁示，認為修正相關自治條例有急迫性及必要性，因此修正草案經過7天預告期後已送法務局法規委員會審查，經市政會議通過才會送到議會審議。（編輯：戴光育）1110213