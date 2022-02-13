北市擬調漲公有停車費 議會各黨團指納配套討論

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市交通局擬調漲公有停車場及路邊停車格費率，最高每小時新台幣150元。對此，台北市議會各黨團正反看法均有，但一致認為都要將相關配套考量納入討論再決定。

為提升停車格周轉率並鼓勵民眾使用大眾運輸，台北市政府日前預告修正台北市公有停車場收費費率自治條例條文草案，在原先最高每小時新台幣60元的費率上新增80元、100元、120元及150元等4種費率。修正草案經過7天預告期後已送法務局法規委員會審查，經市政會議通過才會送到議會審議。

國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀今晚告訴中央社記者表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，許多確診者足跡都涉及大眾運輸工具，使得有些民眾對此擔憂而自行開車或騎車，這從近2年北市大眾運輸工具使用率下降可看出。

王欣儀認為，疫情衝擊國內經濟，許多產業及商家還沒喘過氣，加上近期物價上漲增加民眾生計負擔，北市府此時提出此案的時機不適宜，應苦民所苦，而非與民爭利，停車費率應從周邊配套措施進行整體滾動式檢討做起較妥。

民進黨台北市議會黨團總召梁文傑指出，北市公有停車場費若與私有停車場收費差距很高，確實有不合理之處，例如西門町或是忠孝東路等路段，建議應參考周邊停車費及周轉率等因素，再討論調漲費用上限區間。

新黨台北市議會黨團召集人潘懷宗表示，基本上並不反對調漲，但應將便民性及停車周轉率等考量因素一起納入討論。

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潘懷宗指出，北市府想調漲公有停車費，主要是想解決周轉率問題，並非壞事，以免有些洽公民眾因停車費低廉而長時使用，造成其他民眾停車困難，建議應從密集精華區實施，尤其是台北車站及東區商圈周邊，進行有限度調整。

他認為，未來加速都更（增設停車位）及iRent市場更成熟，也可改善北市停車位的問題，北市府可進行有限制的配套考量再調整。（編輯：戴光育）1110213