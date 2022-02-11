2022台北燈節登場 基河路等處交通管制

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（中央社記者劉建邦台北11日電）2022台北燈節今天在士林區登場，12日將舉辦開幕活動，台北市警方規劃台北燈節交通管制措施，包含基河路等處，呼籲民眾搭捷運到場。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，台北市政府11日至20日在基河路、美崙公園、雙溪河濱公園等地舉辦2022台北燈節，12日晚上7時至晚上8時30分在基河路、大南路口舉辦開幕活動。

警方規劃台北燈節交通管制措施，12日下午4時至深夜11時，基河路（基河路251巷至大南路）路段封閉往北最外側1車道，視現場人潮狀況彈性管制。

針對自行車道管制措施，警方表示，11日至20日每天下午4時至深夜12時，雙溪北岸河濱自行車道（雙溪橋至磺溪口）人車管制通行。

警方說，11日至20日每天下午4時至深夜11時，雙溪南岸河濱自行車道（雙溪橋至士林橋）管制自行車騎乘。

至於人行道管制措施，警方指出，雙溪橋側人行道從11日晚上8時10分至8時50分、12日晚上8時至8時40分、19日晚上6時30分至晚上7時10分、13日至20日每天晚上7時30分至晚上8時10分，管制行人通行、逗留。

警方說，11日至20日每天下午4時至深夜12時，雙溪北岸（雙溪橋至磺溪口）人行步道，管制行人通行、逗留。

警方表示，因周邊停車格位取消，嚴禁違規停車，建議民眾搭大眾捷運到場，再步行至活動會場。

台北市公共運輸處指出，配合2022台北燈節活動開幕，12日下午4時至深夜11時，取消停靠公教住宅（往北）站位，依現場活動提前或延後，41、250、529、紅30公車將受影響，民眾可改至鄰站候車。（編輯：李錫璋）1110211