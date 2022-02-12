嘉義彌陀禪寺櫻花盛開 嘉130線成停車場更塞了
2022/2/12 17:36（2/12 17:53 更新）
嘉義縣番路鄉彌陀禪寺櫻花正值盛開，12日適逢週末假日，吸引不少民眾前往賞花，也讓嘉130線道路上擠滿車輛。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月12日
（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉義縣番路鄉公田村彌陀禪寺櫻花盛開，今天吸引不少人開車前往，卻塞在嘉130線，因賞花民眾將車子停在狹窄的路旁阻礙通行，警方聞訊已進行交通疏導。
番路鄉彌陀禪寺位於嘉130線道路旁，寺廟周圍栽種緋寒櫻（山櫻）、八重櫻及富士櫻約200株，每年農曆過年前後，不同品種的櫻花接連盛開，吸引大批人潮前往賞櫻。
嘉義縣警局中埔分局公田派出所員警告訴中央社記者，今天是週六，上午8時彌陀禪寺就湧入不少賞櫻人潮，接獲通報到現場管制人車，但不少賞花民眾將車子停在狹窄的嘉130線道路旁阻礙通行。
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警方表示，嘉130線頭尾兩端都接台18線（阿里山公路），民眾上山賞櫻大多從台18線39公里處轉入嘉130線前往彌陀禪寺，然後從沿著嘉130線往上開接台18線57公里處，再至阿里山區其他景點遊玩；今天發生塞車後，即禁止車子從台18線39公里處進入嘉130線，疏導車流。
嘉義縣警局交通隊長蘇俊宏告訴中央社記者，嘉130線狹窄，民眾將車子停放在路旁，是造成塞車主因，呼籲民眾不要隨意停放車輛；建議非假日到阿里山區賞花，可避開車潮。（編輯：郭諭儒）1110212
櫻花季報到，位於嘉義縣番路鄉的彌陀禪寺花開燦爛，12日適逢週休假期，吸引不少民眾驅車前往，警方動員在寺前指揮交通。（嘉義縣警察局交通隊提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月12日
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