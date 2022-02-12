司馬庫斯賞櫻人潮塞爆 竹縣府推薦4處替代景點

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新竹縣政府推薦4處賞櫻景點，其中竹東河濱公園的櫻花含苞待放，已有許多民眾悠閒漫步在櫻花步道，享受美景。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月12日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣12日電）新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落的櫻花提前綻放，民眾搶在2月14日遊客總量管制前前往賞櫻，導致人車塞爆，新竹縣政府推薦另外4處景點，讓民眾可以輕鬆賞櫻。

依新竹縣政府公告，司馬庫斯部落於2022年櫻花季2月14日至3月6日實施遊客總量管制，期間內駕車進入部落前需事先申請通行證，然而剛公佈不久名額就已秒殺。

司馬庫斯部落秘書拉互依告訴中央社記者，今年天氣因素，過年期間下了3天雨，櫻花約提前2週綻放，加上14日起櫻花季就必須憑證入園，因此遊客搶在這個週末上山賞櫻。

拉互依說，經統計，今天入園人數超過2000人，從部落往下約2公里都有路邊停車的情況，嚴重影響交通安全，泰崗派出所員警一早就開始協助交通管制，避免事故發生。部落也加派12名人力協助交管。

為了紓解司馬庫斯賞櫻人潮，新竹縣政府發布新聞稿推薦了轄內4處賞櫻景點，其中包括公園、鐵道與山區步道等處，要讓民眾到新竹縣輕鬆賞櫻。

竹縣府表示，竹東河濱公園約150公頃，保留完整自然生態，過去種下2000多株櫻花樹苗，讓公園擁有2公里長櫻花步道，品種包含八重櫻、山櫻花及吉野櫻，每年也吸引不少人來遊憩賞花。

竹縣府表示，竹東河濱公園內還有各球類及溜冰運動設施場地，還有狗狗公園，民眾可帶著毛小孩來賞花玩耍。

位在新埔鎮文昌祠後方日本公園可說是賞櫻秘境，日據時期興建，種植200多棵櫻花樹，有吉野櫻、三重櫻、河津櫻品種，以及青楓百餘棵，遊客賞櫻遊玩後還能到新埔鎮街上大啖客家美食。

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新竹縣橫山鄉也是賞櫻好去處，民眾可以選擇搭乘台鐵內灣支線，從橫山車站、九讚頭車站、合興車站沿線都有種植櫻花。抵達終點站內灣站後，還可到附近的內灣大橋木棧道欣賞櫻花，逛內灣老街，屬於鐵道櫻花之旅。

竹縣府表示，若是愛好登山的民眾，橫山鄉大山背樂善堂旁的大崎棟步道是絕佳選擇，很少人知道在登頂途中有部分山櫻花及櫻花步道，4、5月也會有桐花盛開，無論什麼時候來，都有不同景色。（編輯：李錫璋）1110212