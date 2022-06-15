北市動物園小食蟻獸小紅產第2胎 半年後有望見客

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台北市立動物園熱帶雨林區小食蟻獸「小紅」產下第2胎「紅包」，「紅包」長得頭好壯壯，與媽媽形影不離。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年6月15日

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）曾脫逃台北市立動物園的小食蟻獸「小紅」今天傳出好消息，園方表示，牠在上個月產下第2胎「紅包」，寶寶長得頭好壯壯，6個月大以後有可能一起到戶外活動場見客。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，熱帶雨林區有新生命報到，南美小食蟻獸「小紅」與「黑皮」的第2胎寶寶「紅包」在5月14日誕生，已有過育幼經驗的「小紅」將「紅包」照顧得頭好壯壯，體重穩定上升，使保育員非常放心。

動物園指出，剛滿月的「紅包」還沒有獨自探索環境的能力，常常攀附在媽媽背上形影不離，一起在高處曬太陽休息、熟睡，肚子餓的時候就自己前往媽媽胸口喝奶，偶爾被放下等候媽媽用餐時，總是乖巧地待在原地等待，畫面非常溫馨療癒。

動物園表示，「紅包」的性別要等年紀大一點後才能判定，牠目前毛色較深，將隨著成長漸漸變換體色，等6個月大以後也許有機會和媽媽一起到戶外活動場與大家見面，還請大家期待。

「小紅」在民國109年產下老大「紅豆」後不久，被園方安排住到熱帶雨林區的展示區，母女倆卻在搬新家第2天翻越柵欄脫逃，園方隔不久就找回「紅豆」，又努力搜索超過3個月後才在深坑山區一處樹洞找到虛弱的「小紅」。

「紅豆」長大後，在去年扛起親善任務，前往新加坡動物園展開新生活，期許能為南美小食蟻獸家族保育貢獻心力。（編輯：張雅淨）1110615