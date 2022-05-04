壽山動物園為非洲獅洗牙 獸醫師保育員大陣仗健檢

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壽山動物園近日為園內的非洲獅健檢及洗牙，希望動物們擁有健康牙齒並順利進食。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）壽山動物園近日為園內的非洲獅健檢及洗牙，發現「萊恩」牙齒結構有侵蝕狀況，園方給予藥物，也將食物切成小塊方便吞嚥進食，並加強鈣質攝取，持續研商最適合的治療方案。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，為讓動物們有健康的牙齒並順利進食，壽山動物園獸醫師不定期幫動物健檢及洗牙。近日陸續替非洲獅健檢及洗牙，發現非洲獅「大哥」牙齒很健康，但「萊恩」牙齒則有點狀況，已透過藥物舒緩疼痛。

觀光局表示，壽山動物園有5隻非洲獅，分別為大姐、大哥、二哥、萊恩及小辛，年邁的大哥有耳炎問題，引發前庭覺失調，走起路來比較沒那麼威風，但絲毫不減獅吼功力，食慾與精神相當好。

二哥常在大哥旁一起行動及休息，園方表示，以前年輕時牠們都會搶食，但現在二哥總是讓大哥先吃，保育員甚至看到二哥幫大哥舔牠不舒服的耳朵，深厚的情感讓人動容。

萊恩則是園方去年協助收養的非洲獅，觀光局表示，配合新動物園改造，未來小辛也會與牠共同生活。

園方表示，因獅子屬於大型貓科動物，腎臟疾病一直是貓科動物的無形殺手，因此特別注意飲食狀況，並安排洗牙，希望牠們能順利進食，獲得足夠營養。

園方指出，大哥洗牙過程相當順利，先全身麻醉，再以毛巾包住眼睛避免強光干擾，初步檢查發現大哥的牙齒相當健康。但萊恩的牙齒則有「牙齒吸收症」（tooth resorption）的問題。

園方表示，牙齒吸收症是一個牙齒結構被侵蝕的過程，為舒緩萊恩的牙齒痛感，園方除施以藥物，也將食物切成小塊方便吞嚥進食，並加強鈣質攝取，且持續研商最適合萊恩的治療方案。（編輯：郭諭儒）1110504