嬰幼兒皮膚傷口多留意 醫囑提防蜂窩性組織炎

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮門諾醫院今天發布3起院內收治嬰幼兒遭感染金黃色葡萄球菌病例。呼籲家長對於嬰幼兒皮膚表面出現傷口應多加留意，若出現紅腫應立即就醫，以免延誤最佳治療時機。

門諾醫院今天發布訊息表示，9月初至今院內共收治3名幼童，分別為出生10天、1歲，以及5歲個案。其中，出生10天的女嬰及5歲男童經細菌培養後，確定為金黃色葡萄球菌感染，小女嬰日前眼角出現黃色分泌物，媽媽以為是淚囊炎，經護理師指導加以按摩，不料鼻子也開始腫脹，就醫診療後確認感染金黃色葡萄球菌且引起蜂窩性組織炎；1歲男童則是因蚊蟲叮咬導致左腳蜂窩性組織炎。

門諾醫院小兒科醫師鄭永隆表示，金黃色葡萄球菌是皮膚感染最常見細菌，普遍存在人的鼻腔內和皮膚表面，一旦有傷口就容易受感染。常見病症為蜂窩性組織炎、濕疹等，若嬰幼兒抵抗力弱，嚴重則可能引發化膿性關節炎、腦膜炎、心內膜炎或敗血症；延誤就醫，最嚴重可能導致生命危險。

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醫師也提醒照護者平時注意嬰幼兒皮膚護理，如出現尿布疹，盡量不要再使用濕紙巾擦拭，最好每次換尿布時用清水洗淨，以免造成傷口破皮，讓細菌有機會入侵。此外，替嬰兒剪指甲時，注意指甲刀清潔，以免不小心造成傷口感染；家中如有人生病，應注意與嬰幼兒做好隔離，避免交互感染。

鄭永隆指出，除了傷口可能引發感染，當免疫力下降時，金黃色葡萄球菌也可能趁機而入。提醒父母親，除了建立小朋友衛生習慣養成，大人應落實勤洗手再抱小孩等衛生習慣；若孩子出現精神變差、活動力下降，合併高燒或身上出現小膿包時，要盡快送醫以免延誤最佳治療時機。（編輯：孫承武）1110912