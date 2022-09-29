邊境逐步解封 李秉穎：免疫負債重點在觀察3歲以下

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）國境逐步解封，台大醫師李秉穎今天提醒，他認為「免疫負債」重點在於觀察2、3歲以下幼兒的急性呼吸道傳染病的病例數是否短期內暴增，對成人或較大兒童影響不會那麼大。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，國境自今天起分階段解封，但外界擔憂接下來恐因「免疫負債」引起一波各種感染症齊爆發。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天接受廣播節目專訪時說，免疫負債是近年出現的名詞，意指過去2年因嚴格防疫措施，導致各種呼吸道病毒感染都變少，人體沒有接受刺激「就負債了」，當解封後，就要開始還債。

李秉穎認為，這是理論，實際上不一定會很嚴重，據他觀察，國外也有很多因解封而呼吸道感染增加情形，若只是回到防疫前水準，就不能叫負債。

不過，他提醒要特別注意幼兒，幼兒出生後會得到很多病毒感染，像呼吸道細胞融合病毒、腸病毒等，該感染卻沒有感染的話，可能短期內突然暴增。

李秉穎說，解封後可能本來1歲以下才會發生的呼吸道感染症，變成3歲以下都會得，所以免疫負債最重要是觀察3歲以下幼兒的急性呼吸道傳染病是否增加，對成人、較大兒童影響會比較小。

此外，莫德納次世代雙價疫苗分階段陸續施打中。李秉穎表示，雖然幼兒受限於研究進度，目前沒有列入次世代疫苗的適應對象，但原型株所做疫苗對預防死亡、重症保護效果，跟次世代疫苗不相上下，打疫苗最重要的就是預防重症跟死亡。（編輯：陳仁華）1110929