艾米尼之死掀怒火 歐洲大城示威者譴責伊朗政權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

伊朗女子艾米尼因違反服裝規定遭宗教警察逮捕後死亡，引發全國連日示威。圖為民眾21日在伊朗首都德黑蘭街頭示威。（West Asia News Agency via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎24日綜合外電報導）數百名旅外伊朗人今天齊聚法國巴黎等歐洲城市，譴責伊朗當局鎮壓示威之舉。伊朗22歲女子艾米尼遭「宗教警察」羈押後死亡引發民眾抗議，政府出動安全部隊鎮壓造成數十人死亡。

抗議者聚集巴黎市中心夏特雷廣場（Place du Chatelet），高呼反對伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的口號，並敦促法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）停止與伊朗談判恢復2015年伊朗核協議。

法新社記者表示，示威者用法語和波斯語高喊「哈米尼滾出伊朗！」「馬克宏別再沉默！」等口號。

抗議者用波斯語演唱義大利抗議歌曲「再見了，姑娘」（Bella Ciao），這首歌很受這場運動的支持者歡迎。

他們還反覆高喊伊朗境內示威者愛用的波斯語口號，例如「女人，生活，自由！」（zan，zendegi，azadi）以及它的庫德語版jin, jiyan, azadi!因為遇害的艾米尼（Mahsa Amini）是庫德人。

在其他抗議活動中，希臘雅典的伊朗婦女剪掉頭髮以示聲援艾米尼，她們並揮舞寫著「說她的名字！」的標語。

瑞典首都斯德哥爾摩市中心的示威者也剪了頭髮，國會大樓外另一群人則高舉罹難者照片。

伊朗表示，已有35人在艾米尼死後爆發的抗議活動中喪生，但抗議人士表示，這個數字現在已超過50人，甚至可能更高。

巴黎的示威者也不滿馬克宏本週在紐約聯合國大會期間會晤伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi），還握手致意。

「你怎能和犯下危害人類罪的人握手？」示威者的標語這樣寫著，意指萊希涉嫌參與1988年伊朗大規模處決政治犯事件。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110925