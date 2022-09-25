艾米尼之死掀怒火 伊朗改革派政黨籲解除裝束規定

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（中央社德黑蘭24日綜合外電報導）經過連續8晚的抗議活動，伊朗主要的改革派政黨今天呼籲結束自1983 年以來對女性實施的強制性伊斯蘭裝束規定。

法新社報導，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被嚴格執法的宗教警察逮捕並於9月16日在羈押期間死亡之後，伊斯蘭伊朗人民黨聯盟（The Union of Islamic Iran People's Party）呼籲解散負責執行裝束規定的宗教警察。

由前改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）前幕僚領導的伊斯蘭伊朗人民黨聯盟呼籲當局，「準備好法律要件來廢除強制戴頭巾的法律」。

伊斯蘭伊朗人民黨聯盟雖是合法政黨，卻被排除在權力走廊之外。這個政黨表示，伊朗應宣布「正式結束宗教警察的執法行動」，並「給予人民進行和平示威的自由」。

伊斯蘭伊朗人民黨聯盟表示，應該成立「超然的委員會」來調查艾米尼之死，並敦促「立即釋放近期被扣留的人士」。

根據1983年、即伊朗伊斯蘭革命後4年的法律，所有女性，無論信仰或國籍，在公共場合都必須用頭巾遮住頭髮，穿著寬鬆的長袍和褲子。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110925