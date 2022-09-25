更多編輯台推薦新聞：
NASA飛行器26日試撞小行星改道 有助未來地球防禦
科技

NASA飛行器26日試撞小行星改道 有助未來地球防禦

納達爾談費德瑞退役：我生命重要部分隨他而去
運動

納達爾談費德瑞退役：我生命重要部分隨他而去

一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...
生活

一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險
文化

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
艾米尼之死
新聞專題
艾米尼之死1/12
首頁 / 國際

艾米尼之死掀怒火 伊朗改革派政黨籲解除裝束規定

2022/9/25 14:32（9/25 15:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭24日綜合外電報導）經過連續8晚的抗議活動，伊朗主要的改革派政黨今天呼籲結束自1983 年以來對女性實施的強制性伊斯蘭裝束規定。

法新社報導，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被嚴格執法的宗教警察逮捕並於9月16日在羈押期間死亡之後，伊斯蘭伊朗人民黨聯盟（The Union of Islamic Iran People's Party）呼籲解散負責執行裝束規定的宗教警察。

由前改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）前幕僚領導的伊斯蘭伊朗人民黨聯盟呼籲當局，「準備好法律要件來廢除強制戴頭巾的法律」。

伊斯蘭伊朗人民黨聯盟雖是合法政黨，卻被排除在權力走廊之外。這個政黨表示，伊朗應宣布「正式結束宗教警察的執法行動」，並「給予人民進行和平示威的自由」。

伊斯蘭伊朗人民黨聯盟表示，應該成立「超然的委員會」來調查艾米尼之死，並敦促「立即釋放近期被扣留的人士」。

根據1983年、即伊朗伊斯蘭革命後4年的法律，所有女性，無論信仰或國籍，在公共場合都必須用頭巾遮住頭髮，穿著寬鬆的長袍和褲子。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110925

艾米尼
伊朗民眾頭破血流爭自由 政府斷網海外親友急發聲 伊朗女子艾米尼之死示威延燒 總統稱將果斷處理
哈塔米
媒體：伊朗改革派人士塔扎德出庭受審
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
艾米尼之死掀怒火 歐洲大城示威者譴責伊朗政權