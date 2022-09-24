艾米尼之死示威延燒 美放寬限制助伊朗人網路通訊

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（中央社紐約23日綜合外電報導）伊朗22歲女子艾米尼因違反服裝規定而被捕，在拘留期間喪命，引發示威在全國遍地開花。雖然美國正對伊朗實施制裁，財政部今天仍發布指導方針，擴大伊朗人可用的網路服務範圍。

路透社報導，美國官員表示，這項措施將協助伊朗人獲得工具，可用來躲過國家監視和審查機制，但無法完全阻止伊朗政府像21日切斷大部分民眾的網路那樣，使用通訊工具來壓制異議。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）說：「當勇敢的伊朗人走上街頭為艾米尼（Mahsa Amini）之死示威抗議時，美國正加倍支持伊朗民眾自由傳播訊息。」

「有了這些改變，我們正幫助伊朗人民有更好的配備來對抗伊朗政府的監視和審查。」

在首都德黑蘭和其他城市的抗議活動持續了數天之後，伊朗民眾對艾米尼之死的憤怒絲毫沒有減退跡象。22日早上，示威民眾燒了警察局及車輛，據報還有維安部隊受到襲擊。

來自庫德斯坦（Kurdistan）地區的艾米尼，因為穿著「未合乎禮儀」，被德黑蘭的宗教警察逮捕，並在拘留期間昏迷，而後死亡。當局表示，他們會調查艾米尼的死因。

美國財政部表示，美國政府雖然對伊朗實施制裁，但長期以來都會在一些與網路使用相關的情況破例；不過，今天更新的一般許可，目的是要讓這些例外情況更跟得上時勢。

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太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）在回應美國國務卿布林肯（Antony Blinken）有關更新許可的推文時表示：「啟動星鏈計畫（Starlink）」。星鏈計畫是SpaceX的衛星寬頻網路服務，已先行提供給烏克蘭以對抗俄羅斯入侵。

馬斯克19日表示，SpaceX將向伊朗人提供星鏈計畫的服務，並將申請豁免於美國的制裁措施。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110924