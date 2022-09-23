艾米尼之死引爆各界怒火 美出手制裁伊朗宗教警察

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡23日專電）伊朗庫德族女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭宗教警察逮捕後去世，掀起大規模示威潮。美國政府指伊朗宗教警察涉嫌虐待及以暴力侵害伊朗女性及抗議人士，已列制裁名單。

22歲的艾米尼（Mahsa Amini）上週去世的消息引爆眾人怒火，伊朗爆發近3年來最大規模的抗議。

美國財政部昨天宣布凍結伊朗宗教警察，以及伊朗安全機構7名高層在美資產，指他們經常訴諸暴力鎮壓和平抗議人士、伊朗公民社會成員、政治異議者及女權運動人士等。美國公民若與他們有生意往來，將會觸法。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）發布聲明表示，艾米尼是位勇敢的女性，她被宗教警察拘留期間喪生，是伊朗安全部隊對人民再次施以暴行的案例。

「我們強烈譴責這種不合情理的行為，並呼籲伊朗政府結束對女性的暴行及對言論及集會自由持續性的暴力鎮壓。」

半島電視台（Al-Jazeera）指出，德黑蘭警察局長拉希米（Hossein Rahimi）19日聲稱，艾米尼因穿著緊身褲及未恰當地把頭巾戴好而被拘留，但有關她受虐的說法「完全不實」。

艾米尼的父親艾姆賈德（Amjad Amini ）21日告訴BBC波斯語頻道，政府拒讓他看女兒的屍體。「他們在撒謊。他們在撒謊。一切都是謊言…無論我怎麼求，他們都不會讓我見我女兒」。「我不知道他們對她做了什麼」。

艾姆賈德說，當他終於被允許見女兒時，他女兒的屍體除了臉及腳以外，幾乎完全被包裹，準備埋葬。腳上有瘀傷。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）呼籲司法部門起訴散布「假新聞及謠言」者，並發布聲明對艾米尼的家人及親屬表示同情。「我們已要求司法部門徹查誰在社群媒體及街頭散布假新聞及謠言危害社會心理安全，並果斷處理」。

伊朗民眾對公民自由遭扼殺，以及涉及制裁的經濟困境越來越不滿之際，艾米尼喪生再次讓社會炸鍋，近日大小示威不斷。為阻止騷亂蔓延，政府已經封鎖WhatsApp，民眾也無法登入Instagram。

根據伊朗國營及半官方媒體聲明，迄今為止，至少9名抗議人士被打死，人權團體昨天則稱至少已有31名平民喪命。一名警察及兩名親政府民兵也於抗議中喪生。

網路監督組織NetBlock指出，伊朗主要電信公司及另一家公司的網路面臨「全國範圍的斷網」。

美國於2018年由時任總統川普（Donald Trump）片面退出各方於2015年達成的伊朗核子協議，而後持續制裁伊朗。根據正式名稱為「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action ，JCPOA）的「伊朗核子協議」，伊朗同意限縮核計畫以提高發展核彈的難度，藉此換取全球減緩經濟制裁。

自美國總統拜登2021年初上任以來，多輪恢復協議的間接談判都陷入僵局。

拜登21日於聯合國大會上表示，雖然美國準備在伊朗履行義務下共同重返「聯合全面行動方案」，但是美國立場很明確，「我們不會允許伊朗取得核武」。

拜登也提到伊朗境內的反政府抗議活動，指伊朗勇敢的公民及女性正在示威以確保自己的基本權利，美國政府與他們同在。（編輯：高照芬）1110923