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面對婦女領頭抗議浪潮 伊朗矢言「絕不寬貸」

2022/9/25 23:58
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（中央社巴黎25日綜合外電報導）伊朗司法總監艾杰今天警告，對於因庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）遭「宗教警察」羈押後死亡所引發撼動全國的動亂浪潮，當局對帶頭煽動者「絕不寬貸」。

法新社報導，在9個晚上爆發示威和街頭衝突後，艾杰（Gholam Hossein Mohseni Ejei）呼應極端保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）更早之前的評論，做出上述強硬表態。

據官方統計，連日來的示威衝突已至少造成41人死亡，其中大部分是抗議者，但也有安全部隊成員。人權組織稱實際死亡人數更高。

伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站稱，艾杰強調對「暴亂」的核心煽動者需要採取果斷行動，絕不寬貸。

這場伊朗近3年來最大規模的抗議活動是由女性領導，起因並非典型的政治或經濟不滿，而是對伊朗伊斯蘭共和國基於性別且嚴格執行的服裝規定感到憤怒而引爆。

艾米尼於9月13日被捕，罪名是涉嫌違反佩戴頭巾的規定。伊朗也禁止穿著帶有破洞的牛仔褲和色彩鮮豔的衣服等。

艾米尼於9月16日於關押期間身亡，引發連夜抗議示威和暴動，至今已有數百名示威者、改革派活動人士和記者被捕。

伊朗將這次動亂歸咎於「外國陰謀」。伊朗外交部今天表示，已就倫敦波斯語媒體「慫恿動亂」以及挪威國會議長「沒有建設性的評論」，召見英國和挪威兩國大使。

伊朗還舉辦多場大型集會，捍衛頭巾和保守價值觀，並於今天在首都德黑蘭市中心的革命廣場舉行一場支持政府的集會。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110925

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