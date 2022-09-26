艾米尼之死怒火延燒歐洲 巴黎倫敦爆發警民衝突

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（中央社巴黎25日綜合外電報導）伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）日前遭「宗教警察」羈押後喪命，事件在各地掀起抗議潮，警方今天與試圖前往伊朗駐倫敦和巴黎大使館的示威民眾爆發衝突。

法新社記者和目擊者說，法國警方使用催淚瓦斯並部署鎮暴戰術人員，以阻止數以百計在首都巴黎抗議的民眾遊行前往伊朗大使館。

在倫敦，警方表示，當示威民眾試圖突破保護伊朗駐英國大使館路障時，有12人遭逮捕，5名員警「受重傷」。

在巴黎抗議的民眾連續2天聚集在一起，對艾米尼之死表達憤怒，並聲援在伊朗爆發的抗議活動。伊朗抗議活動至少已造成41人喪命。

支持伊朗女性的類似集會在全球各地上演。

在巴黎市中心托卡德洛廣場（Trocadero Square）進行的示威活動原本和平展開，部分抗議民眾高喊「伊斯蘭共和國去死」及反對最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的口號。

但當抗議民眾試圖接近不遠處的伊朗大使館時，全副武裝的鎮暴警察在一排廂型車助陣下擋住他們的去路。

警察還發射催淚瓦斯以驅散抗議民眾。

巴黎民眾25日持續聚集，為過世的伊朗女子艾米尼抗議。（法新社）

巴黎警方透過聲明表示：「人群數度試圖突破在伊朗大使館附近設下的路障。警方使用…催淚瓦斯來驅逐他們。」

據說約有4000人聚集在一起進行示威。警方表示，有1人因「憤怒和反叛」遭到逮捕，另有一名員警受到輕傷。

類似的緊張場景也在倫敦上演。社群媒體上張貼的影像顯示，抗議民眾企圖突破伊朗駐倫敦大使館外的警方維安路障。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，抗議民眾「投擲石塊、瓶子和其他物品，造成數名員警受傷。至少有5名員警受傷送醫，傷勢包括骨折」。

警方稍早表示，大批抗議民眾已聚集在大使館外，「有相當龐大的人群意圖製造混亂」。

英國民眾24日聚集在倫敦向伊朗政府表達抗議。（路透社）

在伊朗國內，民眾今天無懼司法部門的警告，連續第10個晚上走上街頭，抗議年輕的艾米尼在宗教警察羈押期間喪命。

伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站稱，司法總監艾杰（Gholam-Hossein Mohseni Ejei）今天呼應總統萊希（Ebrahim Raisi）發出的警告，強調有必要對「暴動」核心煽動者採取果斷的行動，「絕不寬貸」。

根據官方統計，動亂爆發以來，至少有41人喪命，其中多為抗議民眾，但也不乏伊朗安全部隊成員。其他消息人士則表示真實數字恐怕更高。

總部位於挪威奧斯陸的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）今天晚間表示至少有57人身亡，不過組織也指出，在女性帶領的抗議活動擴及全國數十座城市的背景下，網路持續斷線的情況，使得傷亡人數的查證工作變得愈來愈困難。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110926