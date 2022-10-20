伊朗反政府抗議延燒 當局逮捕14名外國公民

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（中央社杜拜19日綜合外電報導）伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）今天表示，伊朗安全部隊以參與反政府抗議為由，逮捕14名外國人，其中包括美國、英國和法國公民。

伊朗官員則尚未對此置評。

路透社報導，22歲的伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未遵守嚴格女子服裝規定，被道德警察逮捕後於9月16日死亡，在全國掀起抗議浪潮。而伊朗則是指責與「外國敵人」有關的「暴徒」煽動騷亂。

法斯通訊社在未引用消息來源情況下報導說：「包括美國、俄羅斯、奧地利、法國、英國和阿富汗在內的14個國家公民，在伊朗境內近期的騷亂中被捕，其中阿富汗公民人數最多。」

據信與伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）有關聯的法斯通訊社，沒有說明逮捕的時間和地點。

目前還不清楚今天通報的逮捕人數，是否包含伊朗上個月表示因參與抗議而被拘留的9名外國人。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111020