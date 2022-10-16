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艾米尼之死抗議第5週 伊朗監獄爆衝突至少8傷[影]

2022/10/16 14:20（10/16 14:47 更新）
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伊朗首都德黑蘭一所據報關押數百名抗議人士的伊文監獄15日晚間爆發大火和衝突。圖為民眾9月21日在伊朗首都德黑蘭街頭示威。（West Asia News Agency via 路透社）
伊朗首都德黑蘭一所據報關押數百名抗議人士的伊文監獄15日晚間爆發大火和衝突。圖為民眾9月21日在伊朗首都德黑蘭街頭示威。（West Asia News Agency via 路透社）
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（中央社巴黎／華盛頓15日綜合外電報導）伊朗女子艾米尼之死引發的抗議潮進入第5週，首都德黑蘭一所據報關押數百名抗議人士的伊文監獄今晚爆發大火和衝突。

法新社報導，位於德黑蘭（Tehran）北部的伊文監獄（Evin prison）因不當對待政治犯而惡名昭彰，獄內同時關押一些外籍囚犯。監獄爆發大火的消息一出，美國國務院今天表示，伊朗要為監獄內關押的美國公民人身安全負責。

總部位於挪威奧斯陸（Oslo）的「伊朗人權」（Iran Human Rights）在社群媒體推特（Twitter）分享的影音顯示，監獄大火和黑煙直竄夜空，影片中似可聽到槍聲。

片中背景也聽到有人呼喊「獨裁者去死」，這是一個月來艾米尼之死抗議活動的主要口號之一。

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月14日因「不當著裝」而遭道德警察逮捕並陷入昏迷，3天後死亡。艾米尼之死引發眾怒，伊朗隨後爆發大規模示威潮。

伊朗官媒引述高層安全官員的話報導，伊文監獄今晚上發生了「麻煩和衝突」，「暴徒」先行縱火。

伊朗通訊社（IRNA）報導說：「目前局勢已完全控制。」報導並指出至少有8人受傷。

伊文監獄內的外籍囚犯包括擁有伊朗和法國雙重國籍的人類學者阿德爾汗（Fariba Adelkhah），以及有伊朗美國雙重國籍的商人席馬克．納馬濟（Siamak Namazi）。

美國務院發言人普萊斯（Ned Price）在推特上說：「伊朗應對遭錯誤拘留的美國公民負起全部安全責任，他們應立即獲釋。」他補充說，華府正「緊急」追蹤事件的相關報導。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111016

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