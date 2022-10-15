艾米尼之死喚醒人權意識 拜登力挺伊朗示威群眾

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（中央社加州爾灣14日綜合外電報導）伊朗庫德族女子艾米尼因「不當著裝」遭宗教警察逮捕，於羈押期間身亡，引爆伊朗近年最大規模示威。美國總統拜登今天表態力挺公民，並對此事喚醒伊朗人權意識感到震驚。

拜登在加州爾灣（Irvine）一所大學前，對一群舉著「解放伊朗」標語的抗議群眾說：「我希望你們知道，我們與伊朗公民和勇敢的伊朗女性站在同一陣線。」

拜登表示：「這起事件在伊朗喚醒的行動令我震驚，它喚醒了我認為很久、很久都無法平靜下來的東西。」

22歲的艾米尼（Mahsa Amini）於9月16日喪命，引發一連串抗議行動。根據總部位於挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織說法，至今已有超過100人因示威而喪命。

伊朗政府試圖控制抗議活動，國際特赦組織（Amnesty International）形容這是「殘酷無情的鎮壓」，至少已有23名未成年人死亡，卻仍未阻止群眾繼續示威。

拜登在爾灣發表關於降低美國家庭生活成本的演說之前，簡要談到了伊朗的示威行動。爾灣有一個龐大的伊朗裔社群。

拜登表示：「全世界的女性都以各種方式受到迫害，但她們應該能以上帝之名，穿戴自己想穿的服飾。」

他說，伊朗「必須結束對國民所做出的暴力行為，他們只是在行使基本權利」。

他向當地伊朗裔社群表示：「我要感謝你們站出來發聲。」（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1111015