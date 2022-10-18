瑞士作家獲頒德國圖書獎 當眾剃頭聲援伊朗女性[影]

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瑞士作家洛里松17日獲德國圖書獎後，在台上將頭髮剃光，聲援在伊朗抗議的女性。（圖取自Deutscher Buchpreis YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社法蘭克福17日綜合外電報導）瑞士作家洛里松（Kim de l'Horizon）今天榮獲著名的德國圖書獎（German Book Prize）後，在台上當眾將頭髮剃光，聲援在伊朗抗議的女性。

法新社報導，認同自己是「非二元性別」的洛里松在法蘭克福的頒獎典禮上告訴觀眾：「這個獎項不只是頒給我的。」

他說：「我認為評審選擇這部作品，也是發出一個訊號，那就是反對仇恨、支持愛和支持所有那些因為身體被壓制而抗爭的人。」

洛里松在台上當眾將頭髮剃光自影片9分34秒處開始。影片來源：Deutscher Buchpreis

洛里松以處女作「血書」（Blutbuch，暫譯）獲獎後，他上台演唱一首歌，接著用電動剃髮刀剃掉了頭髮。

評審表示受到這本小說的「啟發」。並表示「憑藉巨大的創造力，洛里松的小說以非二元性別角度敘說故事…尋找屬於自己的語言」。

德國圖書獎旨在表彰年度最佳德語小說，獎金為2萬5000歐元（新台幣78萬7000元），頒獎典禮通常都在世界上最大的法蘭克福書展開始之前舉行，今年書展展期為19日到23日。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1111018