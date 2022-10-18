斯里蘭卡作家以推理手法描寫內戰 獲英國布克獎[影]

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）斯里蘭卡作家謝漢．卡魯納提拉卡（Shehan Karunatilaka）今天以「艾梅達死後七夜」（The Seven Moons of Maali Almeida，暫譯）一書獲頒英國布克獎（Booker Prize）。

這本小說描述一名記者在斯里蘭卡的宗派衝突中被謀殺後的故事。

法新社報導，卡魯納提拉卡說：「我對『七夜』的願望是…在不遠的未來…當斯里蘭卡能夠理解這些貪腐、利用歧視性的種族相關陳述來影響群眾，以及任人唯親的概念已經行不通、而且再也行不通的時候，人們能閱讀這本書。」

他還說：「我希望這本書10年後還在印行，但如果真是這樣，我希望屆時斯里蘭卡能從自己的故事裡學到教訓，並希望『七夜』能被放在書店奇幻類別架上…和龍、獨角獸放在一起，而不會被誤認是寫實主義或政治諷刺。」

47歲的卡魯納提拉卡是繼翁大傑（Michael Ondaatje）之後，第2位獲得 布克獎 布克獎小百科 布克獎從1969年開始頒發，每年頒獎表揚一位仍在世、以英文寫成並在英國或愛爾蘭出版原創小說的作家。2002年至2019年由英仕曼集團（Man Group）贊助，或稱為曼布克獎（Man Booker Prize）。 這個獎項是國際上影響力最大的文學獎項之一，已有多位布克獎得主後來獲得諾貝爾文學獎。 看更多 關閉 的斯里蘭卡作家。翁大傑在斯里蘭卡出生，擁有加拿大國籍，1992年以「英倫情人」（The English Patient）獲獎。

除了5萬英鎊（約新台幣181.5萬元）獎金之外，贏得布克獎還能提升作品銷量和知名度，帶來改變作家生涯的動力。

評審團主席麥葛瑞格（Neil MacGregor）說，「艾梅達死後七夜」是「一段黑暗的死後生命，不僅抹去了不同作品類型的邊界，也模糊了生與死、軀體與心靈、東方與西方的分野」。

這本書的故事背景，設定在1980年代末期摧殘斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）的內戰混亂時期。小說描述戰地攝影師艾梅達被殺，在死後7個夜晚裡設法找出凶手，並揭露戰爭的殘酷。

布克獎評審團認為這部作品「是一本推理小說，也是一場與時間搶快的比賽，充滿鬼怪、趣味和深刻的人性」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111018