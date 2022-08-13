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寫書激怒伊朗遭下令追殺多年 作家魯西迪紐約遇刺

2022/8/13 01:43
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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國紐約州警方和目擊者指出，印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）今天在紐約準備演講時遭遇攻擊，明顯頸部受到刺傷。魯西迪曾因寫書觸怒伊朗，在1989年被下令追殺。

路透社和英國廣播公司（BBC）報導，1名目擊者表示，當魯西迪在紐約州西部的肖托夸協會（Chautauqua Institution）準備演講時，1名男子衝上講台攻擊他。警方表示，參與活動的州警將這名攻擊者逮捕。

根據警方，受傷的魯西迪被直升機送往醫院救治，目前情況不明。

肖托夸協會發言人說：「我們正在處理一個緊急狀況。」

1名不願具名的目擊者指出，魯西迪遭這名男子攻擊後倒在講台上，之後被一群人圍住抬起腳，似乎是要讓較多血液流向魯西迪的上半身，至於發動攻擊者則被制伏。

出生於印度穆斯林家庭的魯西迪，曾因出版書籍「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）面臨死亡威脅，他在1989年被伊朗領袖下達追殺令。若干穆斯林認為這本小說內容褻瀆神明。

魯西迪為避殺身之禍躲藏多年，近幾年才比較公開生活狀況。然而伊朗組織則將賞金提高至數百萬美元以取他性命。（譯者：徐睿承）1110813

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