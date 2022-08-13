魔鬼詩篇作者魯西迪紐約演說遇刺 可能喪失一眼

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英美作家魯西迪（前）因小說惹怒伊朗，多年來一直在躲避「追殺令」，12日在紐約州演說時遇刺。（圖取自facebook.com/rushdie）

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（中央社紐約12日綜合外電報導）生於印度的英美雙籍作家魯西迪（Salman Rushdie）因小說惹怒伊朗，多年來一直在躲避「追殺令」。他今天在紐約州演說時遇刺，經紀人說，他可能會失去一眼，手臂神經也斷了。

路透社報導，經過數小時手術，魯西迪晚間仍需仰賴人工呼吸器，無法說話。全球作家和政治人物紛紛譴責這起攻擊侵犯了言論自由。

魯西迪的經紀人魏利（Andrew Wylie）透過電子郵件表示：「消息不太好，魯西迪可能會失去一隻眼睛，手臂上的神經被切斷，肝臟也被刺傷受損。」

現年75歲的魯西迪自1980年代末期以來，一直是懸賞刺殺的目標，伊朗因不滿他的著作，呼籲穆斯林拿下他的項上人頭。他今天受邀於紐約州西部「學托擴協會」（Chautauqua Institution）在數百人面前以藝術自由為題發表演說時，一名男子衝上台刺傷他。

震驚的聽眾上前幫忙把刺客拉開，在場維安的紐約州警方逮捕了刺客，魯西迪則倒在地上。警方表示，凶嫌是24歲、來自新澤西州小鎮費爾悠（Fairview）的馬塔（Hadi Matar），他為了這場活動還買了入場券。

目擊者費雪（Bradley Fisher）說：「一名男子不知道從哪裡跳上台，看起來像是開始打他（魯西迪）的胸膛，不斷用拳頭打他的胸膛和脖子。大家叫喊著，喘著粗氣。」活動主持人李斯（Henry Reese）頭部也受了輕傷。

魯西迪12日在紐約演說時，遭一名男子衝上台攻擊，魯西迪受傷倒地。（美聯社）

警方說，聽眾席中有一名醫師在急救人員抵達前幫忙照料魯西迪。警方正與聯邦調查員合作釐清凶嫌的犯案動機，但未提及凶器。

魯西迪生於孟買的穆斯林克什米爾家庭，後來移居英國，他因為寫出第4本小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）而長期面臨死亡威脅，有些穆斯林認為該書褻瀆先知穆罕默德。這本書於1988年出版，陸續在許多穆斯林人口眾多的國家被禁。

小說上市數月後，伊朗時任最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）下達宗教裁判令（fatwa），以褻瀆為由，要穆斯林殺掉魯西迪和任何出版相關人等。

魯西迪認為自己的小說「相當溫和」，但仍躲躲藏藏將近10年。日本譯者五十嵐一翻譯了這本小說後，於1991年遇刺身亡。伊朗政府曾於1998年宣告不再支持前述格殺令，魯西迪近年才開始相對公開地露面。

有些與政府相關的伊朗組織為了奪去魯西迪的一條命，提出數百萬美元賞金。接續何梅尼擔任伊朗最高領袖的哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也於2019年說，宗教裁判令「無法撤回」。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）及其他媒體2016年捐款，替賞金添了60萬美元。法斯通訊社報導魯西迪今天遇刺一事時，稱呼他為「侮辱先知」的背教者（apostate）。

英國首相強生（Boris Johnson）說，魯西迪「在行使一項我們必須捍衛到底的權利時遇刺」，令人震驚。

學托擴協會沒有明顯的安檢措施，在場人士說，工作人員只檢查了入場者的票券。

魯西迪2016年成為美國公民，現居紐約市。

他自稱是離經叛道的穆斯林和「強硬的無神論者」，他激烈批評不同宗教，對祖國印度國內的壓迫也直言不諱，包括現任總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度教民族主義政府。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110813