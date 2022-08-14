遇刺作家魯西迪未脫險境 凶嫌遭控蓄意謀殺

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（中央社紐約13日綜合外電報導）英美雙籍作家魯西迪因著作惹怒伊朗，33年來一直在躲避「追殺令」，他12日在紐約州演說時遇刺。肖托夸郡檢察官表示，凶嫌馬塔（Hadi Matar）已遭控蓄意謀殺，且不得交保。

路透社報導，紐約州肖托夸郡（Chautauqua County）地區檢察官施密特（Jason Schmidt）發布聲明表示，來自新澤西州小鎮費爾悠（Fairview）的24歲凶嫌馬塔（Hadi Matar）已於案發當日晚間遭控二級蓄意謀殺與二級攻擊罪名。

施密特還說，州份（另包括新澤西州）和聯邦執法機構正就攻擊前的準備和計畫進行調查，以判定是否需要對凶嫌提出額外指控。

美國國家廣播公司紐約分台（NBC New York）則報導，執法機關針對馬塔在社群媒體上的言論進行初步審查，結果發現，馬塔似乎頗為同情什葉派極端主義和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），但沒有明確證據證明馬塔與上述組織有直接關聯。

現年75歲的魯西迪（Salman Rushdie）自1980年代末期以來，一直是懸賞刺殺的目標。他因自己的第4本小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）而長期面臨死亡威脅，有些穆斯林認為該書褻瀆先知穆罕默德。

他12日受邀於紐約州西部「學托擴協會」（Chautauqua Institution）在數百人面前以藝術自由為題發表演說，期間馬塔突然衝上台，刺傷他的頸部與身體。

經過數小時手術後，魯西迪仍需仰賴人工呼吸器，且無法說話。

魯西迪的經紀人魏利（Andrew Wylie）透過電子郵件表示：「消息不太好，魯西迪可能失去一隻眼睛，手臂上的神經被切斷，肝臟也被刺傷受損。」（譯者：施施）1110814