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刺殺作家魯西迪凶嫌首度出庭 拒絕認罪

2022/8/14 05:45
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（中央社紐約州梅維爾13日綜合外電報導）企圖刺殺美英雙籍知名作家魯西迪（Salman Rushdie）的凶嫌今天在庭審中拒絕就蓄意謀殺和攻擊指控認罪；檢察官則稱其行動屬於「預謀」犯罪。

美聯社報導，在審訊中，來自新澤西州小鎮費爾悠（Fairview）的24歲凶嫌馬塔（Hadi Matar）身穿黑白連身衣、戴著白色口罩出庭，雙手被銬在身前。他當庭透過律師提出抗辯。

紐約州肖托夸郡（Chautauqua County）地區檢察官施密特（Jason Schmidt）告訴法官，馬塔攜帶偽造身分證件，提前一天到達魯西迪演說的地點，並購買入場券，以進行刺殺行動。法官隨後下令收押馬塔，不得保釋。

施密特強調：「這是對魯西迪先生的針對性、無端且有計畫的攻擊。」

馬塔的公設辯護律師巴隆（Nathaniel Barone）則主張，當局花了太長時間才讓馬塔出庭，期間馬塔「被銬在州警局的長凳上」，而他擁有「推定無罪的憲法保障權利」。

現年75歲的魯西迪自1980年代末期以來，一直是伊朗當局懸賞刺殺的目標。他因自己的第4本小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）而長期面臨死亡威脅，有些穆斯林認為該書褻瀆先知穆罕默德。

他12日受邀於紐約州西部「學托擴協會」（Chautauqua Institution）在數百人面前以藝術自由為題發表演說，期間馬塔突然衝上台，刺傷他的頸部與身體。

經過數小時手術後，魯西迪目前仍需仰賴人工呼吸器，且無法說話。（譯者：施施）1110814

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