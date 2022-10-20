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伊朗反政府示威延燒 傳女學生遭毆後身亡

2022/10/20 19:55（10/20 20:34 更新）
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伊朗庫德族女子艾米尼9月因未戴好頭巾遭道德警察羈押後死亡，引發全國反頭巾示威。圖為民眾9月21日在伊朗首都德黑蘭街頭示威。（美聯社）
伊朗庫德族女子艾米尼9月因未戴好頭巾遭道德警察羈押後死亡，引發全國反頭巾示威。圖為民眾9月21日在伊朗首都德黑蘭街頭示威。（美聯社）
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（中央社賽普勒斯首都尼柯希亞20日綜合外電報導）伊朗反政府示威持續延燒。教師工會表示，1名15歲女學生上週在安全部隊對其學校的突襲中遭到毆打，此後不幸喪命，工會敦促當局停止殺害「無辜」示威者。

法新社報導，教師工會表示，安全部隊的便衣人員上週突襲伊朗西北部阿達比爾（Ardabil）的沙赫德高中（Shahed High School），受害女學生帕納希（Asra Panahi）被毆打並於13日過世。

事發當天，一群學生被帶到鎮上參加一場「思想活動」。該地點被認為是艾米尼（Mahsa Amini）之死示威的核心地帶。

工會表示，當時一些學生開始高呼反歧視和反不平等口號，此後他們「遭到便衣人員和蒙面婦女的暴力對待與侮辱」。

工會在17日發布的聲明中說，這些學生返回學校後，又再次遭到毆打，「此後，一名叫做帕納希的女學生在送醫後不幸逝世，還有一些學生被捕」。此外，另一名學生遭毆後陷入昏迷，目前尚未清醒。

伊朗國營電視台後來播出帕納希家人的採訪內容，家屬說她死於心臟衰竭。

阿達比爾選區的國會議員墨沙維（Kazem Mousavi）則說，帕納希是「吞藥自殺」。

工會在18日發布的聲明中猛烈抨擊學校未經父母同意，就讓學生參與「思想活動」。

聲明稱，「本會呼籲政府、軍方與安全部隊停止對學校的侵犯…也不要再殺害無辜者和手無寸鐵的示威民眾」。

包括國際特赦組織（Amnesty International）在內的人權組織聯盟17日表示，安全部隊對艾米尼抗議活動的鎮壓，已導致至少23名可確認身分的兒童死亡。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1111020

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