伊朗定調艾米尼之死無關毆打 法醫報告稱腦缺氧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

伊朗法醫報告說，艾米尼死於腦部缺氧引起的多重器官衰竭，可能與潛在病史有關，而非拘留期間頭部和四肢受到重擊。圖為伊朗報紙頭版印有艾米尼照片。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜拜7日綜合外電報導）伊朗女子艾米尼之死掀起全國抗議浪潮。伊朗官媒今天報導，伊朗法醫報告說，艾米尼死於腦部缺氧引起的多重器官衰竭，可能與潛在病史有關，而非拘留期間頭部和四肢受到重擊。

路透社報導，出身伊朗庫德族地區薩蓋茲鎮（Saqez）的22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）9月在首都德黑蘭（Tehran）被宗教警察以「不當著裝」為由逮捕並陷入昏迷，3天後去世。

此事在伊朗全國引發3週來的動盪，是伊朗宗教領導階層多年來面臨的最大挑戰。

艾米尼的父親表示，女兒的雙腿有瘀傷，要求警方為她的死負起責任。

法醫報告說，艾米尼的死亡「並非肇因於任何頭部與四肢遭受的重擊」，但報告中並未說明她身上是否有任何傷。

法醫報告指出，艾米尼8歲時曾因腦瘤接受過手術，原本就有相關身體狀況。

法醫表示，艾米尼在拘留期間昏迷的當日，曾短暫恢復意識，但「心肺復甦術在關鍵的第1分鐘無效，導致腦損傷。」報告中並表示：「她死於腦部缺氧引起的多重器官衰竭。」

伊朗警方表示，艾米尼沒有受到任何傷害，先前曾提到她心臟病發作。但艾米尼的家人否認她有任何心臟問題。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1111008