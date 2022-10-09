艾米尼之死抗議進入第4週 伊朗各地頻傳暴力事件

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）女學生高呼口號、工人罷工，22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發的示威進入第4週，伊朗各地都傳出示威者與安全部隊發生暴力衝突。

法新社報導，艾米尼據信因未能遵守伊朗嚴格的女子服裝規定，被宗教警察逮捕3天後於9月16日死亡，引爆伊朗民眾怒火。

伊朗昨天表示，調查發現艾米尼死於長期疾病，並非腦部受到重擊，但艾米尼的家人說她一直都很健康。

艾米尼的父親告訴總部位於倫敦的波斯語衛星新聞頻道伊朗國際電視台（Iran International），他不相信官方報告。

伊朗國際電視台今天引述艾米尼的父親報導：「我親眼看到血從馬沙（艾米尼）的耳朵和脖子後面流出來。」

即使極端保守的總統萊希（Ebrahim Raisi）在德黑蘭全女子就讀的薩拉大學（Al-Zahra University）與學生合影，慶祝新學年開始，女性領導的抗議活動仍在繼續。

總部位於挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，在這所大學校園中，有年輕女性高喊「壓迫者去死」。

庫德族人權團體Hengaw在宣稱今天錄製的影片中說，女學生在艾米尼家鄉薩蓋茲（Saqez）街頭遊行，揮舞頭巾，高喊「女人、生命、自由」。

此外，網路上廣泛流傳一段駭人影片顯示，庫德斯坦省（Kurdistan）首府薩南達治（Sanandaj）有一名男子在汽車方向盤後被槍殺。

警方表示，他是「被反革命勢力殺害」。

儘管網路遭到限制，示威者採取新策略讓訊息得以傳遞。根據法新社核實的網路影片，在德黑蘭莫達雷斯（Modares）公路高架道上，有一幅巨大布條寫著「我們不再害怕。我們會奮戰」。

伊朗學生通訊社（ISNA）報導則說，首都德黑蘭已部署大量安全人員，尤其是在各大學附近。報導說，德黑蘭舉行了零星和小型集會，在此期間，一些人在示威時破壞了公共財產。

其他如伊斯法罕（Isfahan）、卡拉吉市（Karaj）、希拉茲（Shiraz）、大不里士（Tabriz）等城市也有街頭示威。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111009