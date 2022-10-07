伊朗抗議活動持續 德黑蘭政權退讓可能性不高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

伊朗女子艾米遭宗教警察逮捕後死亡所引發的全國示威如今進入第3週，且無停歇跡象。圖為民眾9月21日在伊朗首都德黑蘭街頭示威。（West Asia News Agency via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜拜7日綜合外電報導）伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）遭宗教警察拘留後死亡引發抗議浪潮，儘管當局祭出斷網、部署鎮暴部隊乃至攻擊境外敵人等手段，動盪卻無停歇跡象，並持續進入第3週。

美聯社報導，鎮壓的作法過去曾奏效，但目前民眾自發性示威仍在持續且不斷變化。這是自2009年「綠色革命」（Green Movement）數百萬人走上街頭以來所僅見，抗議的時間長度和變化對德黑蘭構成新的威脅。

這場看似自發且沒人領導的抗議活動，主要是中上層階級在推動，與10多年前那場示威有著同樣的優勢和弱點。上一次，他們最終遭到伊朗神權統治當局擊潰，而這次是否舊戲重演仍是個問題。

擁有逾8000萬人口、面積接近美國德州2.5倍的伊朗，由於政府限制，即使承平時期，也很難真實了解那裡正在發生的事。

現在更難了。保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）稱，自9月17日爆發示威以來，當局已拘留至少35名文字和攝影記者，相關資訊大部分來自活躍分子上傳到網路只有數秒長的影片。

艾米尼之死只是這次抗議活動的導火線。自去年強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）當選以來，宗教警察巡邏變得更咄咄逼人，網路流傳不少警察對年輕女性動粗的影片，因為她們的穿著不符規定或頭巾沒戴好。

在伊朗全國各地最近的示威中，有些抗議婦女揮舞著她們的頭巾，用波斯語高喊「獨裁者去死！」這指的是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。在這個政治異議可被判死的國家，這樣喊很危險。

這次示威和鎮壓的全貌仍不清楚。美聯社就伊朗國營和國家相關媒體的報導進行統計，已有至少1900人因抗議活動被捕，至少50個城鎮和村莊爆發示威活動。

國營電視台最近一次報導，至9月24日，至少41人在示威活動中喪生。之後，近兩週以來，伊朗政府未再更新數字。

奧斯陸「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織估計已有至少154人喪生，其中包括在伊朗東部城市薩赫丹（Zahedan）因警察涉嫌強暴所引發的暴力事件造成63人喪生。國際特赦組織（Amnesty International）昨天則稱，伊朗安全部隊在薩赫丹進行鎮壓，造成至少82人死亡。

此外，伊朗還越界攻擊伊拉克境內的庫德族分離分子，並堅稱示威活動是外國陰謀。這些做法顯然是為轉移焦點。

伊朗自1979年爆發伊斯蘭革命以來，示威抗議已成家常便飯，不過大多為地方議題，如農民對國家供水枯竭感到不安。屬於全國範圍的有1999年德黑蘭大學生抗議事件引發全國示威，2017年底至2018年初席捲全國的經濟抗議活動，以及2019年因政府取消汽油補貼引發全國示威。

與這3波不同的是，這次全國性示威，從總統、司法機構到國會全由強硬派控制，這意味他們沒有其他人可以推卸責任。2009年的綠色革命也是同樣情況，那次是因極端保守派總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）被控做票贏得連任所引發。

2009年的示威活動也集中在城市地區，抗議者主要為中產階級和上層階級。類似人群同樣參與了目前的抗議活動，且得到伊朗一些名人和足球明星聲援。目擊者稱最近的示威沒有聽見任何經濟口號。

然而，2009年和今天的情況仍存在明顯差異。2009年有數百萬人走上街頭。目前的抗議活動迄未有這麼大的人群參與。

2009年的示威持續數月才放緩，最終於2011年結束，而目前的示威尚未達到1個月。伊朗似乎在為明天週六做準備，這是伊朗一週的開始，大學生應回學校上課。紐約「伊朗人權中心」（Center for Human Rights in Iran）稱，伊朗安全部隊2日發射催淚瓦斯和鋼珠驅散德黑蘭夏立夫理工大學示威學生。該校和其他大學在本週剩餘時間都改成網路上課。

假如示威抗議在伊朗各地教室和街頭持續進行，伊朗強硬派政府必須決定下一步該怎麼做。然而到目前為止，他們並沒有會退讓的跡象。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1111007