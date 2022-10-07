伊朗稱艾米尼病死 藝術家染紅噴泉抗議血腥鎮壓

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（中央社尼柯希亞7日綜合外電報導）由於一名藝術家將水染成紅色，伊朗首都德黑蘭一些噴泉今天看似噴出血液，象徵數週來當局血腥鎮壓民眾示威活動。這一波抗議風潮是因女子艾米尼遭警方拘留時死亡所引爆。

法新社報導，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被指未遵守伊朗對婦女服裝的嚴格法規，在德黑蘭遭到逮捕。她的死訊9月16日公布後，在伊朗掀起動亂。

民眾對此事的憤怒演變成伊朗近3年來最大的抗議風潮，在當局鎮壓下，已有數十人喪生，數百人被捕。

經法新社記者查證確認的網上影片顯示，儘管警方動用致命武力鎮壓，抗議仍持續了一連20個晝夜。

為此，官方今天公布醫學鑑識報告宣稱，艾米尼的死因是罹患疾病而非遭到重擊或毆打。

噴出紅水的幾個噴泉位於德黑蘭市中心的學生公園、法特米廣場（Fatemi）和藝術家公園內。

活躍人士在推特貼文，形容噴泉噴出紅水是「藝術創作」，並以「德黑蘭浸在血泊中」為標題。文中表示，創作者是一位不知名的藝術家。

設在挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織表示，伊朗當局鎮壓示威已造成92位民眾喪生。當局並對網路實施全面限制，包括封鎖社群網站Instagram和WhatsApp。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1111007