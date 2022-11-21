世界盃足球賽 英格蘭6比2擊退伊朗收首勝

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）英格蘭今天在2022卡達世界盃足球賽首戰出戰伊朗，先由貝林翰頭槌破門，沙卡則是上、下半場各進1球，而儘管伊朗隊塔雷米踢進2球，仍無力回天，最終仍由英格蘭以6比2獲勝。

「三獅軍團」英格蘭這次與伊朗、美國和威爾斯同在B組，英格蘭這次陣中集結多名球星，也是本屆身價最高的球隊，而伊朗目前世界排名第20，也是亞洲國家排名最高的隊伍，兩隊在小組賽首戰交鋒。

不過，英格蘭中場大將麥迪森（James Maddison）先前在英超賽事受傷，不但缺席3次英格蘭團隊訓練，今天首戰也缺陣。

比賽第8分鐘英格蘭隊吊中球，伊朗守門員貝蘭萬德（Ali Beiranvand）出擊時與隊友相撞受傷，經過止血後一度待在場上，但後來仍因不適而提前退場，由侯西尼（Hossein Hosseini）接替。

雙方前段比賽射正機會不多，英格蘭19歲小將貝林翰（Jude Bellingham）在第35分鐘門前接獲隊友蕭奧（Luke Shaw）傳中後頭槌破門，幫助英格蘭取得1比0領先。

英格蘭第43分鐘再度獲得角球，馬奎爾（Harry Maguire）頭槌擺渡，沙卡（Bukayo Saka）凌空抽射得手，再添1分，而3分鐘後隊友史特林（Raheem Sterling）右腳起腳射門，將領先差距擴大至3比0。

英格蘭下半場再度發動攻勢，沙卡盤帶過人，找到空檔起腳射門，踢進個人本場比賽第2球。

伊朗隊直到第65分鐘才靠著戈利查迪（Ali Gholizadeh）見縫插針傳球給前鋒塔雷米（Mehdi Taremi），在門前補進一腳，攻下第一分。

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英格蘭隨即還以顏色，在第71、90分鐘替補上場的拉許福特（Marcus Rashford）、格拉利許（Jack Grealish）輪流建功；而伊朗在最後傷停補時階段獲得12碼球機會，塔雷米再進1球，但仍無力扭轉戰局，最終英格蘭就以6比2收下首戰勝利。

世足賽將32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2晉級16強，B組另一場賽事美國與威爾斯一役，將於台灣時間22日凌晨3時登場。（編輯：陳正健）1111121