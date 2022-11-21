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數千移工聚集杜哈市郊球迷專區 為地主隊加油

2022/11/21 22:58
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（中央社杜哈21日綜合外電報導）數千名移工聚集在卡達首都杜哈（Doha）市郊一座足球場，有人在看台上自拍，也有人坐在綠茵茵的草地上，欣賞中東地區的第一場世界盃足球賽開幕賽。

路透社報導，在杜哈城郊工業區內的特設球迷專區，有座設有巨大電視螢幕的體育場，場外也有超大螢幕。專區毗鄰數個工人營地，卡達數十萬低收入勞工中的許多人都住在附近。

一名來自烏干達、支持卡達隊的25歲移工表示：「我們現在在這裡，享受我們汗水的成果。」

他已在卡達待了2年，每天在艷陽下長時間工作，以完成舉辦比賽的場館。

富裕的天然氣生產國卡達擁有290萬人口，其中大多是外國工人，從低收入的建築工人到高階管理人員都有。

人權組織批評當局沒有妥善保護低收入工人，包括建造體育場和飯店來接待世界盃球迷的工人，讓他們避免過度工作、遭到拖欠薪資，以及面臨惡劣的生活條件。

政府表示已實施勞工改革計畫，包括每月最低薪資1000卡達里亞爾（約新台幣8500元），這已超過許多移工在國內的收入。

開幕戰的門票平均要價200美元，但工業區內的球迷專區完全免費。比賽期間有數千人湧入專區，為地主隊卡達加油，當厄瓜多以2-0贏得比賽時，他們也忍不住嘆息。

有些移工告訴路透社，這是他們整個月裡最接近觀看比賽的一次。

在卡達工作5年的1名26歲衣索比亞移工說，「我會寄錢回家，幫助我的兄弟姊妹。我來這裡看球，因為門票實在太貴了。」（譯者：施施/核稿：陳政一）1111121

#卡達
#路透社
#杜哈
世界盃
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