世足德國出戰日本 「死亡之組」E組23日登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北23日電）2022卡達世界盃足球賽E組被視為「死亡之組」與F組今晚將展開賽事，歐洲3雄將輪番亮相，德國對戰亞洲勁旅日本，西班牙與哥斯大黎加交手，比利時明天凌晨將出戰加拿大。

沙烏地阿拉伯昨天在世界盃足球賽小組賽首戰爆冷以2比1逆轉擊退阿根廷，締造世足史上最大冷門之一，今天進入第4天賽程，將輪到E組、F組隊伍出賽。

其中，E組被視為本屆世足賽「死亡之組」，西班牙、哥斯大黎加、德國、日本將展開激烈對決。

「無敵艦隊」西班牙連續12屆參賽，曾在2010年高舉金盃，同屬歐洲強權的德國更曾在世界盃4度奪冠，而日本隊除了尋求連2屆躋身16強行列，也希望力拚首闖8強，締造隊史紀錄。

日本隊小組賽首戰將在今晚9時登場，面對強敵德國，將是一場硬仗，而德國隊上屆在小組賽出局，今年也將力拚重返榮耀。

西班牙今年陣中集結不少年輕新秀，將在台灣時間24日凌晨0時出戰哥斯大黎加。

另外，「歐洲紅魔」比利時、克羅埃西亞、加拿大、摩洛哥同在F組，其中加拿大睽違36年重返世足賽。

克羅埃西亞今晚6時將迎戰摩洛哥，而克羅埃西亞身為上屆亞軍，首戰表現同樣受矚目，而上屆季軍比利時將在明天凌晨3時出戰加拿大，而比利時當家前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）在世界盃前的比賽拉傷右大腿，將缺席首戰賽事。（編輯：張芷瑄）1111123