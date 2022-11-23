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日本世足首戰德國 效力德甲選手成關鍵

2022/11/23 13:06（11/23 13:30 更新）
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圖為日本國家足球隊隊長吉田麻也。（共同社）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本隊在2022卡達世界盃足球賽首戰今晚登場，將對上曾4度稱霸世界盃的「德國坦克」，日本隊陣中效力德國甲級足球聯賽（德甲）的選手能否發揮實力，預料將成勝敗關鍵。

日本放送協會（NHK）報導，日本在本屆小組賽被分在E組，將於日本時間今天晚間10時起對戰德國。

回顧日本在歷屆世界盃的表現，首戰就能拿到積分的3屆賽會，最後都能踢進16強；反過來說，如果首戰敗北未獲積分，最後在小組賽就遭淘汰，所以今天面對足球強豪能否拿到積分受到關注。

德國包括西德時代在內，是曾4度稱霸世界盃的強權；日本在足球世界排名第24，德國排名第11。

德國此次陣中26人，有20人是德甲現役球員；日本陣中也有包括隊長吉田麻也、中場球員遠藤航及攻擊主力鎌田大地等人在德甲踢球，這些旅外選手能否發揮實力將成日本隊勝敗關鍵。

吉田麻也說，對上曾獲世界盃冠軍的德國隊，日本隊究竟能踢到什麼程度，他目前是夾雜著興奮與不安的極佳狀態，「我希望給世界大驚喜」。

日本過去曾6度踢進世界盃會內賽，其中3屆首戰就獲得積分，也都順利晉級到16強賽事；反觀另外3屆首戰就敗北未拿到積分，都在踢完小組賽後遭淘汰。

日本隊未來賽事包括11月27日對戰世界排名第31的哥斯大黎加，及12月1日對戰世界排名第7的西班牙。

日媒分析賽事指出，日本跟德國與西班牙分在同組，而德西兩國都是曾獲世界盃冠軍的強權，因此，可以想見本屆賽事對日本來說相當嚴峻。

日本隊在卡達世界盃提出的目標是「8強以上」，但日本隊監督森保一說，雖然面對這麼多強權並非易事，但只要能獲得球迷及國民的力量，就能達到這個目標，「希望日本人在世界舞台上團結一致奮戰，一同喜迎新風景」。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1111123

#日本隊
#世界盃
#日本
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