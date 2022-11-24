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巴西在世足賽對陣30多國 僅塞內加爾沒輸過

2022/11/24 09:03（11/24 09:42 更新）
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巴西球星內馬爾（中）與隊友24日在卡達練球。（美聯社）
巴西球星內馬爾（中）與隊友24日在卡達練球。（美聯社）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）巴西是2022卡達世足賽冠軍熱門，除球員陣容素質高、在國際足球總會排名中名列前茅外，過去在對陣世界盃其他31個國家隊也有亮眼成績，只有塞內加爾隊從未被巴西隊擊敗。

因為塞內加爾和巴西在歷史上，只曾於2019年10月在新加坡舉行的一場友誼賽中交鋒過，兩隊各進一球，以平局結束。

2022世界盃足球賽，塞內加爾與卡達、厄瓜多和荷蘭被分在A組。巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆列於G組。

根據歷史紀錄，在2022年卡達世足賽31支球隊中，巴西對其中的29支具有積極優勢。巴西在對陣這些球隊的494場比賽（包括友誼賽）中，獲得285勝104平105負，優勢64.7%。

即使在3屆世界盃中對陣法國，巴西的成績也算正面，獲得7勝4平5負；最重要的勝利是1958年世界盃，巴西在半決賽中以5比2擊敗法國。

在巴西與其他國家交戰歷史上，唯一占上風的是「橘子軍團」荷蘭，荷蘭隊與巴西國家隊12次交鋒，獲得4勝5平3負。在世界盃比賽中，荷蘭隊獲得3場勝利（2014年、2010年和1974年），1場平局（1998年，巴西點球晉級）和1場失敗（1994年）。

2022卡達世界盃連爆冷門，阿根廷首戰敗給沙烏地阿拉伯，日本也擊退德國，24日巴西首場比賽出戰塞爾維亞結果如何，且拭目以待。（編輯：林憬屏）1111124

#巴西
#世界盃
#荷蘭隊
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