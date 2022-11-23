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耶南德茲對澳洲之戰受傷 無法再為法國征戰世界盃

2022/11/23 11:32（11/23 12:04 更新）
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法國後衛耶南德茲在世界盃22日對上澳洲的比賽膝蓋受傷，消息人士說他接下來的比賽都無法再上場。（路透社）
法國後衛耶南德茲在世界盃22日對上澳洲的比賽膝蓋受傷，消息人士說他接下來的比賽都無法再上場。（路透社）
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（中央社杜哈23日綜合外電報導）消息人士表示，法國後衛耶南德茲在他們於世界盃首戰對上澳洲的比賽膝蓋受傷，接下來的比賽都無法再上場。

目前效力德國甲級足球聯賽（Bundesliga）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的耶南德茲（Lucas Hernandez），在衛冕軍法國於2022年卡達世界盃足球賽4比1擊敗澳洲之戰中，步履蹣跚的離開球場。

耶南德茲不克再戰之前，法國總教練德尚（Didier Deschamps）已經非常頭痛，因為法國有許多重要戰力，因傷無緣這次世界盃。

法國陣中，今年拿下金球獎（Ballon d'Or）的本澤馬（Karim Benzema），19日在練球時左大腿受傷。

同樣無法為法國出賽的，還包括博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kante）和金彭貝（Presnel Kimpembe）等人。

現在法國陣中剩下24名球員，這讓德尚必須重新考量如何調兵遣將。

在法國昨天的首戰後，德尚曾向法國媒體透露，他擔心耶南德茲的情況會很糟。德尚說：「他得接受一些檢查，我覺得看起來蠻嚴重的。」

當時德尚說：「我們不得不說，這是今晚最大的利空。」

德尚率領的法國隊正試圖繼1962年的巴西後，成為第一支在世界盃成功衛冕的球隊。

法國接下來將於27日凌晨對上丹麥。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111123

#耶南德茲不克再戰
#法國
#德尚
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