可望超越魯尼成英格蘭進球王 凱恩：希望能盡快

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（中央杜哈21日綜合外電報導）英格蘭今天將在2022卡達世界盃足球賽B組的小組賽對上伊朗，準備率隊衝鋒陷陣的英格蘭隊長凱恩表示，他希望「盡快」打破魯尼保持的隊史進球紀錄。

路透社報導，上屆2018年俄羅斯世界盃足球賽，英格蘭踢進4強，凱恩（Harry Kane）贏得金靴獎（Golden Boot）。他只需要再攻進兩球，就能追平魯尼（Wayne Rooney）進53球的隊史紀錄，且多數人認為他能在這次卡達世界盃刷新紀錄。

由邵斯蓋特（Gareth Southgate）掌兵符的英格蘭隊，非常仰賴英格蘭足球超級聯賽（Premier League）托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）前鋒凱恩的進球；而事實上，英格蘭是否能在世界盃持續晉級，將取決於凱恩是否可以保持他驚人的進球率。

在英格蘭於這次世界盃的首戰對上伊朗的比賽前，生涯出賽75場、攻進51球的凱恩告訴記者：「希望（我能）盡快（打破紀錄）。」

凱恩說：「我知道（紀錄）就在那，我也知道人們會談論，但我只想專心在比賽上。我知道我們的團隊將會創造出機會，我只需要在機會降臨到我身上時準備好。」

「我很幸運曾和魯尼一起踢球，他是我十分景仰的球星。我看過他踢許多重要的比賽，能有機會親近他是極大榮幸。」

2018年的世界盃，凱恩是在英格蘭在4強戰不敵克羅埃西亞的那場比賽中，攻進他在那次世界盃的第6球。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111121