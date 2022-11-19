卡達世足賽將開踢 聚焦地主卡達與厄瓜多開幕戰

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（中央社杜哈19日綜合外電報導）世界盃足球賽明天舉行開幕戰，由地主國卡達對上厄瓜多。在人權、禁售啤酒等場外議題奪走部分焦點後，鎂光燈將重新回到這項四年一度的足壇盛事本身。

卡達企圖提升國際能見度並邁向現代化，舉辦世足賽為國爭光，但卡達隊究竟是怎樣的一支隊伍？

美聯社報導，卡達從未在世足賽露面，光是要從A組（包括卡達、塞內加爾、荷蘭、厄瓜多）出線，就面臨重大挑戰。南非在2010年成為史上唯一在小組賽就被淘汰的地主隊，卡達若能避免重蹈覆轍，就是一項成就。

明天對戰厄瓜多，是卡達最有希望獲勝的一場比賽。厄瓜多隊在國際足球總會（FIFA）的排名為第44，卡達則是第50名。

卡達隊為了這屆世足賽備戰多年，包括參與2019年的美洲盃足球賽（Copa America）和2021年的美洲金盃足球賽（CONCACAF Gold Cup）。而2019年亞洲盃（Asian Cup）的勝利，證明卡達有潛力在未來幾週成為黑馬。

當年卡達隊是在總教練桑傑士（Felix Sanchez）運籌帷幄下贏得亞洲盃。46歲的桑傑士在知名的巴塞隆納足球俱樂部學院習藝，曾帶領卡達U19代表隊，2017年起開始執教卡達隊，影響力顯著，亞洲盃奪冠是他的耀眼時刻。

但世界盃完全是另一種等級。

桑傑士告訴西班牙體育報「馬卡報」（Marca）：「我們試圖保持平常心。我們已經知道有壓力，不必再加壓了，我們有我們的例行公事，試著把自己與周圍的噪音隔絕，專心做到最佳表現。」

「這很困難，因為你上場時，會看到6萬人。這是第一場世足比賽，而且深受預期是場硬仗，但那種經驗有助於他們。」

厄瓜多隊賽前也面臨爭議，一度令人懷疑能不能獲准參賽，因為智利與秘魯指控厄瓜多隊的後衛卡斯蒂約（Byron Castillo）其實是哥倫比亞人，卻在會外賽時違規上場。

但厄瓜多隊終究保住本屆世足出賽資格，卡斯蒂約則被排除在總教練阿法羅（Gustavo Alfaro）的卡達世足賽26人名單之外。

在兩隊場下諸多紛擾吸走目光後，明天的開幕戰將話題回歸足球本身。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1111119