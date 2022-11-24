世界盃足球賽上演大屠殺 西班牙7比0血洗哥斯大黎加

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（中央社杜哈23日綜合外電報導）「無敵艦隊」西班牙今天在6名球員合力攻進7球下，以7比0在世界盃足球賽小組賽痛宰哥斯大黎加。這是西班牙首次在世足單場比賽攻進7球。

西班牙及哥斯大黎加與德國、日本分配在被視為「死亡之組」的E組，其中德國與西班牙都拿過冠軍盃「大力神盃」，日本也有多位旅外球星助陣，哪兩隊能出線晉級16強不易預測。

在稍早的比賽，日本靠著下半場連進2球，2比1爆冷力克4屆冠軍德國，拿下一場重大勝利。

這場比賽在可容納4萬人的杜哈圖瑪瑪體育場（Al-Thumama Stadium）舉行。無敵艦隊或許是記取德國坦克翻車的教訓，一開賽就積極搶攻，幾乎完全掌控球權。

奧爾莫（Dani Olmo）第6分鐘未把握一次先馳得點的良機。不過就在相隔5分鐘之後，奧爾莫在禁區接獲隊友短傳，轉身起腳挑球，將球送入對手大門左下角，以1比0取得領先。這是西班牙歷年來在世足的第100顆進球。西班牙也是第6支在世足累計進球破百的國家。

無敵艦隊攻勢不斷，第21分鐘艾爾巴（Jordi Alba）從左路貼地橫傳，中路接應的阿森西奧（Marco Asensio）在球一個彈跳後迅即左腳起射，再度破網，差距拉大到2比0。

西班牙自此攻勢發流暢，壓得哥斯大黎加喘不過氣，艾爾巴第29分鐘在禁區被踢到腳跟倒地，西班牙獲得12碼罰球機會，交由托瑞斯（Ferran Torres）操刀輕鬆踢進，3比0遙遙領先。

上半場西班牙的控球率高達85%，獲得7次射門機會，其中3次射正全部進球，效率驚人。哥斯大黎加則完全沒有射門機會，遭到無敵艦隊殘酷輾壓。

下半場西班牙沒有放鬆跡象，托瑞斯第54分鐘於禁區偷襲成功，在背對球門情況下一個迅速轉身創造出起腳空間，最後以左腳射進本場個人第2球，西班牙再下一城，托瑞斯隨後也被換下場休息。

22歲的托瑞斯成為西班牙史上第3位在世足初登場就獨進2球的球員，前兩位分別是1934年的伊拉拉戈里（Jose Iraragorri Ealo）及2006年的比亞（David Villa）。

第75分鐘，年僅18歲又110天的加維（Gavi）從中路快速推進，接到傳球後用右腳外腳背踢進西班牙第5球。加維是世足史上第3年輕的進球球員，僅次於1958年的巴西傳奇巨星比利（Pele，17歲又249天）與1930年的墨西哥球星羅沙斯（Manuel Rosas，18歲又99天）。

陷入崩潰狀態的哥斯大黎加又在第90分鐘及傷停補時階段連丟2球，終場0比7吞下屈辱的敗仗。

世足賽舉辦92年以來，只有5支球隊曾在單場比賽進球數超過西班牙，分別是巴西、德國、阿根廷、義大利及法國。

西班牙大勝後，取得3分積分，在E組和日本並列領先，下一場將在28日凌晨3時與德國交鋒；哥斯大黎加今天慘敗後，與德國同為0分積分，將於27日晚間6時對上日本。（譯者：徐崇哲）1111124