乘載總統老爸夢想 22歲小將披美國戰袍叩關世足

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（中央社杜哈23日綜合外電報導）美國在世足賽首戰對上威爾斯，前鋒維阿率先射門進球，經過90分鐘精彩對決，雙方最終以1比1握手言和。維阿有個傳奇老爸，不僅是賴比瑞亞總統，還是偉大的非洲足球員。

22歲小將維阿（Timothy Weah）的父親喬治．維阿（George Weah）不僅是非洲賴比瑞亞總統，更是唯一獲得金球獎的非洲球員，卻始終無緣世界盃，維阿這回披上美國隊戰袍出征卡達世界盃，也可說是圓了老爸心中的夢想。

維阿告訴福斯廣播公司體育台（Fox Sports）：「我想這對他來說意義非常重大。看見兒子追隨自己的腳步，站上世界盃舞台真是太棒了。如果我有兒女，我看著他們在世足賽踢球，我也會感到很欣慰。」

維阿的超級巨星父親就在看台上，看著愛兒完成他的世界盃處女秀。

維阿說：「這是一種傳承和祝福。」「能在最大的舞台上代表我的家人和國家，是我的榮幸。透過我實現夢想的每個人都會很高興。」

維阿在美國紐約市布魯克林區出生，在紐約都會區和南佛羅里達州長大，母親是他童年時期的足球教練。維阿長大後先加盟了紐約紅牛少年隊，14歲前往法國加入巴黎聖傑曼（PSG）青訓隊，17歲首度與巴黎聖傑曼簽下正式合約。

2017年，美國隊在國際足協U-17世界盃橫掃巴拉圭，晉級8強，維阿在比賽中上演帽子戲法，成為美國隊晉級的功臣。

由於雙親的國籍與背景，維阿擁有賴比瑞亞、牙買加和法國國籍，又因為在美國出生，也享有美國國籍。他說，選擇披上美國隊戰袍出征卡達世界盃，並不是個艱難的決定。

他說：「我沒考慮其他選項。我的根永遠在這裡，我在美國長大，一直住在這裡。我的家人和朋友都在美國。我12歲時就在美國青年足球隊踢球，所以從來不會有我不得不選邊站的問題。我真的不需要做出抉擇。」

2018年3月，維阿在對陣巴拉圭的比賽中替補出場，成為首位獲得國家隊出場機會的千禧年出生球員，也完成他在美國國家隊的首秀。

維阿雖然家世不凡，但他從沒想過要當一個「靠爸族」。

維阿（前右）的父親喬治．維阿（前左）不僅是賴比瑞亞總統，也是偉大的非洲足球員。（圖取自twitter.com/GeorgeWeahOff）

維阿的表兄弟、紐約紅牛隊右後衛鄧肯（Kyle Duncan）說：「就算他不是總統之子，他也已經做好準備。」「他的表現一直很好，很有天賦。有些有才華的人很懶惰，但他從不偷懶。」

鄧肯說，維阿自小就想成為一名特別的球員。他剛學會走，就想踢足球。在某一年的生日派對上，維阿對著蠟燭大聲許願說，長大後要當一名專業足球員。

維阿的美國隊友很快就發現，他雖為父親的成就感到自豪，卻極具個人風格。

維阿在隊中最親密的朋友、後衛耶德林（DeAndre Yedlin）說：「他非常做自己，我認為，對於身處於他這個位置的人來說，很容易就會陷入父母安排的人生，而沒有自己的生活。」「但這並沒有影響他。他繼續從事自己的事業，他有自己的風格和個性，我非常尊敬他。」

中後衛齊默曼（Walker Zimmerman）補充道：「我見到他之前，就已經知道他父親是誰，我簡直不敢相信。你知道嗎？這傢伙是個王室成員。當你遇到他，他總是帶來笑聲，在適當的時機輕聲評論。他為更衣室帶來美好的氛圍和音樂，作為一名專業人士，我真的無法形容他。」

維阿從小就受到足球的薰陶，他的父親是非洲最偉大的足球員之一，曾在1995年勇奪金球獎（Ballon d'Or）殊榮，也拿過世界足球先生，生涯效力過法甲摩納哥隊（As Monaco）、巴黎聖傑曼、AC米蘭等隊伍，之後他選擇從政，成為賴比瑞亞總統。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1111124