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安保路破門 瑞士世界盃足球賽1比0擊退喀麥隆

2022/11/24 20:00（11/24 20:33 更新）
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2022卡達世界盃足球賽G組賽事，瑞士（紅衣）以1比0擊敗喀麥隆（綠衣）拿下小組賽首場勝利。（美聯社）
2022卡達世界盃足球賽G組賽事，瑞士（紅衣）以1比0擊敗喀麥隆（綠衣）拿下小組賽首場勝利。（美聯社）
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）瑞士今天在2022卡達世界盃足球賽，靠著安保路下半場推射破門，最終以1比0擊敗喀麥隆，而打破僵局的安保路就是出生於喀麥隆。

卡達世界盃足球賽今天展開G組賽事，冠軍熱門巴西與塞爾維亞、瑞士、喀麥隆都在G組，由瑞士目前世界排名15名，比喀麥隆高出28名，兩隊在小組賽首戰碰頭。

瑞士過去2屆都挺進16強，且在1966年後未曾在世界盃首戰吞敗，而喀麥隆睽違8年重返世界盃，8度叩關世界盃也是非洲國家最多，但已許久未嚐到勝利滋味，賽前已在世界盃吞下7連敗。

喀麥隆開賽第10分鐘從左路發起攻勢，布耶姆（Bryan Mbeumo）起腳射門，被瑞士門將攔截，第14分鐘喀麥隆趁著瑞士傳球失誤，莫廷（Eric Maxim Choupo-Moting）射門，但再度被門將擋下。

第35分鐘喀麥隆右路傳中後，埃坎比（Karl Toko-Ekambi）欲切入禁區，瑞士魏德默（Silvan Widmer）將球鏟出、及時解圍。

出生於喀麥隆的安保路（左）下半場推射破門，幫助瑞士先馳得點，最終瑞士拿下勝利。（美聯社）
出生於喀麥隆的安保路（左）下半場推射破門，幫助瑞士先馳得點，最終瑞士拿下勝利。（美聯社）

瑞士在上半場傷停補時階段獲得角球機會，阿肯基（Manuel Akanji）頭錘偏出球門，而雙方上半場僵持不下，形成0比0平手。

瑞士上半場4次射門、0次射正，第48分鐘把握住第1次射正機會，出生於喀麥隆的安保路（Breel Embolo）推射破門，幫助瑞士先馳得點，而喀麥隆攻勢欠缺組織，未能突破對手防線，最終就由瑞士以1比0收下勝利，喀麥隆世界盃吞下8連敗。

喀麥隆下一戰將在台灣時間28日晚間6時迎戰塞爾維亞，而瑞士在拿下3分積分後，將在29日凌晨0時與5度稱霸世界盃的巴西交手。（編輯：陳政偉）1111124

#瑞士
#喀麥隆
#世界盃
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