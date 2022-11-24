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保護動手術眼窩 孫興慜戴黑色眼罩出戰世界盃

2022/11/24 22:29（11/24 22:34 更新）
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韓國國家隊隊長、前鋒球星孫興慜本月初在對決法甲馬賽時受傷，左眼周圍骨裂，他24日戴著黑色眼罩站上陣。（美聯社）
韓國國家隊隊長、前鋒球星孫興慜本月初在對決法甲馬賽時受傷，左眼周圍骨裂，他24日戴著黑色眼罩站上陣。（美聯社）
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（中央社卡達賴揚24日綜合外電報導）韓國國家隊隊長、前鋒球星孫興慜今天戴著黑色眼罩，以宛如「蝙蝠俠」一般的造型先發上陣，帶領韓國隊在卡達世界盃足球賽H組首戰對決南美強權烏拉圭隊。

效力英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）的孫興慜本月初在對決法甲馬賽（Marseille）時受傷，左眼周圍骨裂，盡管成功接受手術治療，但一度被質疑可能無法入選國家隊。他今天戴著有保護作用的黑色眼罩，站上世界盃舞台。

孫興慜非常希望代表國家出戰世界盃，他日前在Instagram寫道：「在世界盃代表自己的國家參賽，是許多小孩長大成人的夢想，我的夢想也是如此。我不會錯過這次的世界盃。」

法新社報導，韓國隊今天採取4231陣型，由門將金承奎，後衛金玟哉、金英權、金紋奐、金珍洙，中場鄭又榮、黃仁範、羅相鎬、李在城、孫興慜，以及前鋒黃義助組成進攻陣容。

烏拉圭隊則由效力英超曼徹斯特聯隊（Manchester United）的佩里斯里（Facundo Pellistri）先發，與王牌前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez），以及目前效力利物浦、世界盃初登場的努涅斯（Darwin Nunez）組成鋒線三重奏。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111124

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