世界盃進球改判給隊友 C羅平隊史紀錄再等等

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

葡萄牙在H組拿下2勝，以6分積分晉級16強。C羅（左）賽後在場邊抱著費南德斯（右）慶祝勝利。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈28日綜合外電報導）葡萄牙在世界盃對烏拉圭的第1個進球，原算在C羅身上，那讓他追平隊史紀錄，並列為在世界盃進球最多的球員，但經重新檢視，進球的應是費南德斯，讓C羅只高興了短短幾分鐘。

2022卡達世界盃足球賽H組小組賽，葡萄牙靠費南德斯（Bruno Fernandes）獨進兩球，以2比0擊敗烏拉圭，確定拿下16強淘汰賽門票。

這場比賽葡萄牙的第1個進球發生在比賽第54分鐘，當時費南德斯禁區外起腳，球在空中畫出一道美麗弧線，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）接著在球下落之際頭錘，球也應聲入網，他興奮地慶祝進球，讓大家都以為球真的是他攻進的。

讓葡萄牙以1比0領先的那球，當時裁判將進球算在C羅身上，讓他在世界盃的進球總數達到9球，追平「黑豹」尤西比奧（Eusebio da Silva Ferreira）締造的隊史紀錄。

但在檢視重播畫面後，那個進球被改判成是由費南德斯所攻進。

當最終宣布進球的是費南德斯後，37歲的C羅臉上揚起了令人難以理解的微笑。

費南德斯賽後說：「我認為是誰進球的並不重要，當時我是想傳球給C羅，而我以為是他攻破了對手球門，但最重要的是我們確實進球了。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1111129